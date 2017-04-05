Тунгусов запустил процесс ротации элит: Якобу и Куйвашеву готовят замену

Публикации за 05.04.17

Переход Дмитрия Ноженко из областного правительства в администрацию Екатеринбурга может быть только началом процесса ротации городских и областных элит, который в конечном итоге приведет к новому усилению «серого кардинала» Владимира Тунгусова, а в конечном итоге – к смене главы администрации Екатеринбурга и, возможно, даже губернатора.

Как уже сообщал NDNews.ru, сегодня губернатор Евгений Куйвашев объявил об уходе Дмитрия Ноженко с поста областного министра экономики в связи с его переходом в администрацию Екатеринбурга. Позже куратор минэкономики, вице-губернатор Александр Высокинский, подтвердил, что Ноженко займет должность главы одной из районных администраций.

По мнению политолога Сергея Мошкина, случай с Ноженко в свердловской политике – беспрецедентный. Никогда еще член «городской» команды, ушедший на «повышение» в область, не возвращался обратно. Но это может иметь смысл в том случае, считает эксперт, если должность главы района для покровителей Ноженко – лишь очередная ступень в его карьере, а конечная цель – со временем посадить его в кресло главы администрации города Александра Якоба. «Вообще-то слухи о том, что Якоб может сменить род деятельности, курсируют давно, причем мотивы у него сугубо личные. Не то чтобы у него что-то не получалось, просто он в некотором роде «ходит по кругу». Поэтому возможные претенденты рассматриваются. Но до сих пор основным кандидатом считался Кожемяко. Но теперь, когда в команде будет Ноженко, с его глубоким знанием города, он может составить ему серьезную конкуренцию», – считает Мошкин.

Интересно, что в самой мэрии пока не готовы назвать новую должность Ноженко. «Я пока не проверял информацию о поступлении соответствующих документов, с какой даты Ноженко начнет работать в администрации, пока тоже сказать не могу», – прокомментировал информацию заместитель начальника информационно-аналитического департамента администрации города Алексей Редин.

Исходя из этого, источники NDNews.ru отмечают, что за рокировкой стоит не кто иной, как глава администрации губернатора, «серый кардинал» Владимир Тунгусов, которому поднадоел «раздрай» в администрации областного центра. Напомним, в последние месяцы сотрудники мэрии то и дело совершали ошибки, доказывающие, что былого единства в команде нет. Один из самых ярких примеров – с реформой транспортной схемы: 7 февраля, в то время, когда Александр Якоб уже готовил официальное заявление о переносе проекта на 2019 год, руководитель транспортного комитета Игорь Федотов отчитывался перед депутатами гордумы на заседании комиссии по горхозяйству и уверенно говорил о том, что новая схема будет введена с 1 июля 2017 года. По мнению собеседников агентства, в преддверии губернаторских выборов Тунгусов намерен вернуть себе полноценный контроль над городом.

Каким именно образом этот контроль будет использован – мнения расходятся. Сергей Мошкин убежден, что, будучи человеком команды, Тунгусов в случае назначения Евгения Куйвашева врио губернатора обеспечит ему достойную победу на выборах и не станет вести за его спиной свою игру. «Будет реализован «бюджетный» сценарий, при котором победит Куйвашев, а его соперник, на роль которого подберут солидного человека, тоже получит достойный результат, но не настолько высокий, чтобы игра стала непредсказуемой», – считает он.

По мнению других источников, знакомых с ситуацией, Тунгусов вполне способен повести двойную игру: сохраняя видимость поддержки Куйвашева, он будет тайно «вести» к победе его соперника, например, того же мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «Будет повтор сценария с мэрскими выборами 2013 года: никто этого Ройзмана не хотел, а он вдруг раз – и выиграл. Тунгусов считает Ройзмана более управляемым, чем Куйвашев, потому что Куйвашев с ним «дружить» не хочет», – делится собеседник агентства.

По мнению политолога Алексея Швайгерта, провести такую схему будет нелегко. «По большому счету, Ройзман – абсолютно удобный для ВГ губернатор. Но включить его в губернаторскую кампанию, добиться прохождения муниципального фильтра, не «засветив» себя, Тунгусов может только одним способом – вписав его в более глобальный сценарий президентской кампании, где губернатор Ройзман выступает одним из спарринг-партнеров Путина. Иначе говоря, если участие Ройзмана в свердловских выборах своими руками продавит АП. И тут у Куйвашева возникает дилемма: пойти против воли АП и попытаться не допустить Ройзмана до выборов, или согласиться, обрекая себя на высокий риск проигрыша», – считает Швайгерт.

Добавим, что кадровые перестановки в «белом доме» в ближайшее время продолжатся: говорят, что следующий претендент «на вылет» – министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских, которому прочат должность главы Дегтярска. Пост министра же может отойти его заместителю Александру Породнову, назначенному только вчера.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

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