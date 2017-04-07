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Екатеринбург

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Публикации за 07.04.17

Якоб представил Дмитрия Ноженко коллективу администрации Ленинского района (ФОТО)
Дмитрий Ноженко

Якоб представил Дмитрия Ноженко коллективу администрации Ленинского района (ФОТО)

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил коллективу администрации Ленинского района города нового руководителя – Дмитрия Ноженко, до недавнего времени замещавшего должности министра экономики Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном портале района.

Напомним, об уходе Ноженко с поста министра Евгений Куйвашев. Он отметил, что Ноженко освобожден от должности «в связи с его переходом в администрацию Екатеринбурга».

Фото с официального сайта Ленинского района
Фото с официального сайта Ленинского района

Добавим, опыт работы в администрации Екатеринбурга у Ноженко уже был. С 2000 года он занимал должность председателя комитета по товарному рынку, в 2003 году был переведен на должность председателя комитета по организации бытового обслуживания населения, а уже оттуда в 2006 году ушел в облправительство.

По мнению источников, не исключено, что возвращение Ноженко в городскую администрацию может говорить о том, что его рассматривают в качестве одного из возможных будущих преемников Александра Якоба на посту сити-менеджера.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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