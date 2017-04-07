Якоб представил Дмитрия Ноженко коллективу администрации Ленинского района (ФОТО)

Публикации за 07.04.17

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил коллективу администрации Ленинского района города нового руководителя – Дмитрия Ноженко, до недавнего времени замещавшего должности министра экономики Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном портале района.

Напомним, об уходе Ноженко с поста министра заявил позавчера, 5 апреля, на заседании правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что Ноженко освобожден от должности «в связи с его переходом в администрацию Екатеринбурга».

Фото с официального сайта Ленинского района

Добавим, опыт работы в администрации Екатеринбурга у Ноженко уже был. С 2000 года он занимал должность председателя комитета по товарному рынку, в 2003 году был переведен на должность председателя комитета по организации бытового обслуживания населения, а уже оттуда в 2006 году ушел в облправительство.

По мнению источников, не исключено, что возвращение Ноженко в городскую администрацию может говорить о том, что его рассматривают в качестве одного из возможных будущих преемников Александра Якоба на посту сити-менеджера.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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