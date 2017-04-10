NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 10.04.17

Выбирать нового главу Сухого Лога будет бывший мэр Каменска-Уральского

Выбирать нового главу Сухого Лога будет бывший мэр Каменска-Уральского

Губернатор Евгений Куйвашев назначил свою часть конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Сухого Лога.

Как сообщается на портале правовой информации, в комиссию вошли замдиректора департамента кадровой политики губернатора Татьяна Данилова, директор департамента по местному самоуправлению губернатора Наталья Соколова, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков и управляющий Южным управленческим округом, бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов.

Напомним, должность главы освободилась после того, как бывший мэр Сухого Лога Станислав Суханов . Сейчас обязанности главы города исполняет первый замглавы Роман Валов. Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 22 марта по 24 апреля, итоги первого этапа конкурса (проверка документов и проверка кандидатов на соответствие требованиям) подведут 17 мая. Второй этап пройдет в форме собеседования с изложением программы развития города. По итогам конкурса члены комиссии должны предложить депутатам гордумы не менее двух кандидатов на выбор.

Екатеринбург, Сухой Лог, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Сухой Лог. Другие новости 10.04.17

В Екатеринбург прилетели цапли и лебеди (ФОТО). / Рэпер Наум Блик в образе Михалкова зачитал стих против храма-на-воде (ВИДЕО). / Детский омбудсмен прокомментировала нападение коллекторов на мальчика-инвалида.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter