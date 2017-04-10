Выбирать нового главу Сухого Лога будет бывший мэр Каменска-Уральского

Публикации за 10.04.17

Губернатор Евгений Куйвашев назначил свою часть конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Сухого Лога.

Как сообщается на портале правовой информации, в комиссию вошли замдиректора департамента кадровой политики губернатора Татьяна Данилова, директор департамента по местному самоуправлению губернатора Наталья Соколова, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков и управляющий Южным управленческим округом, бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов.

Напомним, должность главы освободилась после того, как бывший мэр Сухого Лога Станислав Суханов был официально назначен гендиректором регионального фонда капитального ремонта МКД. Сейчас обязанности главы города исполняет первый замглавы Роман Валов. Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 22 марта по 24 апреля, итоги первого этапа конкурса (проверка документов и проверка кандидатов на соответствие требованиям) подведут 17 мая. Второй этап пройдет в форме собеседования с изложением программы развития города. По итогам конкурса члены комиссии должны предложить депутатам гордумы не менее двух кандидатов на выбор.

Екатеринбург, Сухой Лог, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Сухой Лог. Другие новости 10.04.17

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