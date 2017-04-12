Дом подрос до пяти этажей, идут продажи: наноточечная застройка на Ботанике год спустя (ФОТО)

Публикации за 12.04.17

Дом на Ботанике, который окрестили наноточечной застройкой, постепенно растет – уже построено пять этажей, открыта продажа квартир. От громких акций по блокированию строительства не осталось и следа, все суды проиграны, а главные «защитники» жителей на Родонитовой припоминают, что последний раз были в этом дворе в конце лета, незадолго до выборов. NDNews.ru решил вспомнить о том, как Ботаника боролась с точечной застройкой и к чему это привело.

Напомним, год назад на Ботанике началось настоящее противостояние местных жителей и застройщика, причем на определенном этапе на помощь простым горожанам пришли члены партии КПРФ, которая как раз готовилась к выборам. Все началось в феврале, когда застройщик ООО «Бизнес-Интеллектуальная группа» решил возводить дом в пространстве между домами №№ 14, 24, 26, 28. Когда-то, еще при застройке Ботаники, на этом месте планировалось построить двухэтажку коммерческого назначения, но, как это иногда случается с екатеринбургскими стройками, проект «трансформировался» в 14-этажный жилой дом. Что весьма обеспокоило жителей соседних зданий – на Ботанике и без того тесно, а эта новостройка должна примыкать к одному из домов практически вплотную, да и коммуникации могут не выдержать.

Местные жители начали возмущаться, блокировать стройку, писать заявления в суды. Тему оперативно подхватили в КПРФ – для коммунистов в выборный год это оказалось просто находкой. Бунтовали против стройки громко: жители вставали живым щитом перед строительными КамАЗами, от застройщика появлялись крепкие ребята в кожаных куртках, областные и городские власти «мерялись» успехами по градостроительным полномочиям, ну а коммунисты устанавливали на месте стройки палатки и выкладывали в «Фейсбук» фото с задержаниями.

Судебные разбирательства тоже проходили неспокойно: на каком-то этапе стройку временно приостанавливали до выяснения всех подробностей, был даже момент, когда застройщик размышлял о переносе работ на другой участок, если ему дадут разрешение. Но в итоге застройщик победил – иски активистов удовлетворены не были.

На сегодняшний день работы на Родонитовой, 20 вовсю идут – построено уже пять этажей. На аншлаге значится срок сдачи 30 мая 2017 года (впрочем, аншлаг появился еще во время скандалов, которые оттянули строительство на несколько месяцев). Открыта продажа квартир – «однушки» начинаются от 2,6 млн, «двушки» от 3,5 млн рублей. Причины, по которым местные жители боролись против застройки, очевидны: между стройкой и соседним домом даже человеку не протиснуться, новый дом производит скорее впечатление пристроя. Понятно, что никаких явных протестов на месте строительства нет.

Коммунисты здесь тоже давно не появлялись. «Там идет строительство, насколько я знаю, построено 6 этажей. Все суды, которые мы инициировали, к сожалению, проиграны. Но по одному из судов застройщика оштрафовали на 100 тысяч. Застройщик за простой пытался привлечь к ответственности четырех активистов, заявили сумму ущерба в 2 млн, кажется, мы отстояли. Насколько я помню, последний суд был в июне. Мы там последний раз были в конце лета восстанавливали детскую площадку (а в сентябре случились выборы, прим. ред.)», – рассказал корреспонденту NDNews.ru секретарь регионального отделения КПРФ Александр Ивачев. По его словам, планов по борьбе с тех пор не было и не будет: «Практика показывает, что на таком этапе строительства что-либо делать уже не актуально. Да и жители выдохлись».

Кстати, на городском портале до сих пор идет обсуждение этой застройки, тема набрала около 800 постов. Проживающие поблизости жалуются на постоянный шум, в том числе и в вечернее время. Некоторых беспокоит, что визуально просвет между новостройкой и соседним домом сужается кверху. Продолжаются рассуждения о том, кто «виноват» в том, что стройка вообще началась. Но в целом, конечно, активность местных жителей заметно снизилась, все споры идут в вялотекущем режиме.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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