Участников митинга против коррупции в Нижнем Тагиле осудили «под копирку»

Публикации за 17.04.17

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассмотрели 10 материалов в отношении участников антикоррупционного митинга, состоявшегося 26 марта. Всего в ходе акции протеста во втором по величине городе Свердловской области были задержаны полицией 15 человек.

Как передает корреспондент NDNews.ru, четверо из задержанных оказались подростками, в связи с этим материалы по ним передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Три протокола полиции из Ленинского районного суда передали в суды других районов Нижнего Тагила. Еще трем нарушителям выписаны штрафы в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, известно об одном оправдательном приговоре молодому человеку.

Основанием для привлечения граждан к административной ответственности послужили рапорта, написанные сотрудниками полиции. Как выяснилось в суде, составившие их правоохранители самостоятельно не производили задержания, а получали задержанных из рук коллег с устным описанием противоправных действий, сообщили сегодня в ОНК Свердловской области. В организации указывают на то, что это противоречит законодательству РФ, так как протокол должны составлять те, кто выявил правонарушение.

Но правозащитников больше возмутило другое нарушение. По их словам, в ходе судебного заседания один из полицейских чистосердечно признался, что рапорт писал по образцу, который получил от начальства. Он сказал прямым текстом: был «образец рапорта по митингам».

Адвокат Роман Качанов представлявший в суде интересы 8 задержанных граждан, возмущен данным произволом. Его слова приводят в областной ОНК: «На протяжении шести дней, в течение которых шли судебные заседания, я только и слышал от сотрудников полиции, что они не видели, как конкретно гражданин совершил правонарушение. Все рапорта были сфальсифицированы. У меня создалось впечатление, что задерживали по внутреннему убеждению сотрудника полиции, а не по факту нарушения закона. Сотрудники полиции требовали от задержанных, чтобы в своих объяснениях они указывали, что участвовали на митинге, хотя физически они просто присутствовали, а кто-то просто вел съемку и был задержан. И только раз мне в суде удалось доказать, что задержанный не является нарушителем, а просто снимал все происходящее на камеру своего мобильного аппарата. Судом данный гражданин был оправдан. Остальные судебные заседания иначе как судилище я назвать не могу».

Напомним, в Екатеринбурге суды оштрафовали 11 активистов, задержанных во время митинга 26 марта. Еще один административный материал по девочке-подростку – последней из задержанных, вернули в полицию.

Антикоррупционные митинги, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным после презентации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева, прошли 26 марта по всей России. В большинстве городов, в том числе в Екатеринбурге, власти запретили массовые акции протеста. Тем не менее, активисты все равно вышли на улицы. В уральской столице сотни горожан прошли колоннами от площади Труда до президентского центра.

Расследование ФБК было опубликовано в начале марта: авторы утверждали, что премьер-министр участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства. Медведев счел расследование «нападками», которые выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Создателя ФБК Навального он назвал «судимым персонажем», который «открыто призывает сделать его президентом».

Нижний Тагил, Свердловская область, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил, Свердловская область. Другие новости 17.04.17

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