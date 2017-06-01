Власти Нижнего Тагила согласовали митинг сторонников Навального в 88 километрах от города

Администрация Нижнего Тагила предложила организаторам протестного митинга сторонников Навального провести мероприятие в 88 километрах от города – в деревне Усть-Утка. Об этом говорится в паблике «Требуем ответов 12 июня. Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Как передает корреспондент NDNews.ru, активисты подавали заявку на проведение митинга в центре Нижнего Тагила – у памятника первым комсомольцам перед КДК «Современник». Но местные чиновники заявили, что в намеченный день это место будет занято партиями «Великое Отечество» и «Курс правды и единения», а также активистами «Национально-освободительного движения». Вместо центра города власти предложили провести мероприятие в деревне Усть-Утка, которая находится в 88 километрах от районного центра, или в поселке Рудник на окраине Тагила.

Организаторы уже заявили, что будут добиваться согласования заявки на центр города.

Напомним, митинги 12 июня пройдут в десятках городов России. По замыслу организаторов, масштабная акция должна стать «единым днем протеста против коррупции высших должностных лиц России». «Требуем ответов» станут продолжением митинга «Он вам не Димон», к которому 26 марта присоединились более 100 городов.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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