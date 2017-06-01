Четверг, 1 июня 2017, 12:07 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

Власти Нижнего Тагила согласовали митинг сторонников Навального в 88 километрах от города

Власти Нижнего Тагила согласовали митинг сторонников Навального в 88 километрах от города

Администрация Нижнего Тагила предложила организаторам протестного митинга сторонников Навального провести мероприятие в 88 километрах от города – в деревне Усть-Утка. Об этом говорится в паблике «Требуем ответов 12 июня. Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Как передает корреспондент NDNews.ru, активисты подавали заявку на проведение митинга в центре Нижнего Тагила – у памятника первым комсомольцам перед КДК «Современник». Но местные чиновники заявили, что в намеченный день это место будет занято партиями «Великое Отечество» и «Курс правды и единения», а также активистами «Национально-освободительного движения». Вместо центра города власти предложили провести мероприятие в деревне Усть-Утка, которая находится в 88 километрах от районного центра, или в поселке Рудник на окраине Тагила.

Новый День: Власти Нижнего Тагила согласовали митинг сторонников Навального в 88 километрах от города

Организаторы уже заявили, что будут добиваться согласования заявки на центр города.

Напомним, митинги 12 июня пройдут в десятках городов России. По замыслу организаторов, масштабная акция должна стать «единым днем протеста против коррупции высших должностных лиц России». «Требуем ответов» станут продолжением митинга «Он вам не Димон», к которому 26 марта присоединились более 100 городов.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

Опрессовки спровоцировали 112 повреждений на теплосетях. / Дополнение к анонсам. / Правительство РФ забраковало закон свердловских депутатов о штрафах за парковку на газонах.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Участников митинга против коррупции в Нижнем Тагиле осудили «под копирку»

В рубриках

, , , , , ,

Екатеринбург, все новости

На жилищное хозяйство – ноль, на спортивные клубы – 867 млн рублей

Первый день транспортного коллапса. Водители маршруток утром вышли в рейсы без прав (ВИДЕО)

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Скандальный блогер Илья Белоус не смог найти интернет-экстремистов – мэрия Екатеринбурга расторгла с ним контракт

Уикенд в Екатеринбурге /

«Нелюбовь» Звягинцева, женский комикс «Чудо-женщина» и мультфильмы на каникулы (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле осужден бывший инкассатор, инсценировавший ограбление
Все новости