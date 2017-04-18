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Екатеринбург

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Публикации за 18.04.17

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуирован корпус ОКБ №1, есть пострадавшие

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуирован корпус ОКБ №1, есть пострадавшие

Из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали корпус областной клинической больницы №1.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила сегодня в начале десятого утра. Пожар возник в подвальном помещении 7 корпуса областной клинической больницы № 1, расположенной на улице Волгоградской. Огнем на площади 10 квадратных метров поврежден электрощит.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек. На месте находятся 18 единиц пожарно-спасательной техники, 54 человека личного состава. Сотрудники МЧС из подвального помещения эвакуировали еще 2 человек. Есть пострадавшие. Пожар локализован в 09:24 по местному времени. Причина пожара в настоящее время устанавливается», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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