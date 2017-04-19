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Екатеринбург

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Публикации за 19.04.17

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в ОКБ №1

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в ОКБ №1

Пожар в ОКБ № 1 вылился в уголовное дело. Следователи разбираются с возможными нарушениями требований охраны труда, из-за чего двое мужчин получили серьезные ожоги.

Напомним, вчера в подвальном помещении 7-го корпуса ОКБ № 1 загорелся электрощит. Срочно эвакуировали около ста человек, пожар распространился всего на 10 кв. метров, однако пострадали двое электриков. Мужчины получили ожоги третьей степени.

«По факту случившегося следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Санкции статьи подразумевают в том числе лишение свободы на срок до 1 года. Обстоятельства случившегося устанавливаются, для определения точной степени тяжести вреда здоровью электриков будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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