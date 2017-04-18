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Публикации за 18.04.17

Пожар в ОКБ № 1: двое получили тяжелые ожоги

Пожар в ОКБ № 1: двое получили тяжелые ожоги

Свердловская областная клиническая больница №1 продолжает работать в штатном режиме, всем пациентам оказывается необходимая помощь. Пострадавшими оказались электрики, мужчины получили тяжелые ожоги.

«Свердловская областная клиническая больница N1 работает в штатном режиме. Пациентам оказывается плановая медицинская помощь. Пострадавших среди пациентов и медицинского персонала нет. Ожоги получили два технических сотрудника больницы – им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. Пострадавшими оказались электрики, у мужчин ожоги третьей степени.

Напомним, сегодня утром загорелось подвального помещение 7 корпуса областной клинической больницы № 1. Всех находившихся в здании эвакуировали. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, был поврежден электрощит.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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