Ройзман победил Куйвашева – пока виртуально

Публикации за 18.04.17

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман одержал первую победу над своим визави Евгением Куйвашевым – но пока только в информационном поле. Вчера оба политика с разницей в несколько часов сообщили о планах на губернаторскую кампанию Свердловской области, но реакция федеральных СМИ на эти заявления была диаметрально противоположной.

Об отставке и утверждении Евгения Куйвашева в статусе врио губернатора кратко сообщили все государственные СМИ, ссылаясь на указ президента России. Больше всего внимания глава региона удостоился в местной прессе, что не удивительно – переназначение губернатора в Свердловской области ждали с зимы. В одном из интервью Куйвашев прямо заявил, что идет на выборы. Официальное сообщение на сайте губернатора было более обтекаемым: новый врио благодарил президента России за оказанное доверие и перечислил планы на «ближайшие годы».

На этом фоне заявление Евгения Ройзмана в социальных сетях о том, что он намерен участвовать в выборах губернатора, произвело эффект информационной бомбы. Пост градоначальника собрал несколько тысяч «лайков» и сотни комментариев. Практические все политологи – регионального и федерального масштаба – прокомментировали политические перспективы мэра Екатеринбурга. Сообщение о выдвижении Ройзмана в течение нескольких часов держится в топе сервиса «Яндекс. Новости» – интерес к теме подогревает аналитика федеральных СМИ. Подробный разбор будущего противостояния мэра и губернатора в Свердловской области дали издания Газета.ru, радио Business FM, РБК, «Московский комсомолец». Несколько свердловских изданий запустили опрос среди читателей, за кого бы они проголосовали на выборах губернатора – пока что Ройзман уверенно лидирует и в виртуальном голосовании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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