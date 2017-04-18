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Екатеринбург

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Публикации за 18.04.17

Ввод жилья в Свердловской области сократился вдвое

Ввод жилья в Свердловской области сократился вдвое

В Свердловской области в I квартале 2017 года введено в действие 231,5 тысяч квадратных метров жилья. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Причем больше половины из введенных метров – это индивидуальное жилье.

Данные о вводе жилья в Свердловской области опубликовал сегодня Свердловскстат. Всего за 3 месяца сдано 231,5 тысячи квадратных метров жилья, из них 136,8 тысяч – индивидуальное жилье. Общий показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 49,2% или почти в два раза.

Напомним, в марте в Свердловской области появилось сразу несколько негативных сообщений о рынке недвижимости. Сначала в том числе на основе анализа строительного сектора. Затем стало понятно, что ввод жилья резко просел по сравнению с прошлогодним, а покупатели вновь переориентировались на малогабаритные квартиры.

Однако эксперты считают, что к концу года ситуация должна выровняться, поскольку будут сданы дома, заложенные в 2015 году.

«Пик ввода домов в эксплуатацию приходится на сентябрь и декабрь. Делать выводы о снижении на основании данных за один месяц преждевременно. Объективными будут цифры в конце третьего квартала. В 2017 объем ввода снизится незначительно, потому что будут сдаваться объекты, заложенные в 2015-м. Цифра будет немного меньше, но не в разы. Снижение будет ощутимым в 2018 году, когда будет достроено то, что начато в прошлом году. Если в ближайшее время сократится текущее предложение на рынке новостроек, рынок недвижимости не ощутит дефицита. Сейчас накоплено очень много нераспроданных квартир», – .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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