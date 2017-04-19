Публичная политика: Куйвашев хотел было встретиться с журналистами, но передумал

Публикации за 19.04.17

Врио губернатора Евгений Куйвашев, которому осенью предстоит участвовать в выборах, по-прежнему не любит общаться с представителями региональных средств массовой информации.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня по окончании заседания правительства журналистам, смотревшим его трансляцию на втором этаже Белого дома, разрешили подняться на 15 этаж и пообещали, что Евгений Владимирович ответит на несколько вопросов. Среди тем, которые волновали сотрудников СМИ, были, в частности, такие: почему посещение здания дома правительства для журналистов ограничили холлом на втором этаже, и как Евгений Куйвашев оценивает свои шансы на губернаторских выборах, если в них будет участвовать мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ждать пришлось минут пятнадцать, после чего пресс-секретарь губернатора Мария Картуз сообщила, что пресс-подхода не будет. Отметим, что всю вину она взяла на себя, сказав, что ошиблась со временем.

Напомним, что в отличие от Куйвашева, его потенциальный соперник Евгений Ройзман достаточно общителен, в том числе в соцсетях, но может впадать в другую крайность – переходить на личности и попросту хамить, достаточно вспомнить его знаменитую фразу про «грязь у тебя в душе».

Ранее эксперты уже отмечали, что если Ройзману удастся зарегистрироваться кандидатом на губернаторских выборах, это пойдет всей кампании на пользу, так как «оживит ее фабулу»: от «назначенца» Евгения Куйвашева в качестве кандидата никаких ярких заявлений политологи не ждут. Текущими действиями врио губернатора лишь подтверждает этот тезис.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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