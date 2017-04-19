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Публикации за 19.04.17

Публичная политика: Куйвашев хотел было встретиться с журналистами, но передумал

Публичная политика: Куйвашев хотел было встретиться с журналистами, но передумал

Врио губернатора Евгений Куйвашев, которому осенью предстоит участвовать в выборах, по-прежнему не любит общаться с представителями региональных средств массовой информации.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня по окончании заседания правительства журналистам, смотревшим его трансляцию на втором этаже Белого дома, разрешили подняться на 15 этаж и пообещали, что Евгений Владимирович ответит на несколько вопросов. Среди тем, которые волновали сотрудников СМИ, были, в частности, такие: почему холлом на втором этаже, и как Евгений Куйвашев оценивает свои шансы на губернаторских выборах, если в них будет участвовать мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ждать пришлось минут пятнадцать, после чего пресс-секретарь губернатора Мария Картуз сообщила, что пресс-подхода не будет. Отметим, что всю вину она взяла на себя, сказав, что ошиблась со временем.

Напомним, что в отличие от Куйвашева, его потенциальный соперник Евгений Ройзман достаточно общителен, в том числе в соцсетях, но может впадать в другую крайность – переходить на личности и попросту хамить, достаточно вспомнить его знаменитую фразу про ».

Ранее эксперты уже отмечали, что если Ройзману удастся зарегистрироваться кандидатом на губернаторских выборах, это пойдет всей кампании на пользу, так как «оживит ее фабулу»: от «назначенца» Евгения Куйвашева в качестве кандидата никаких ярких заявлений политологи не ждут. Текущими действиями врио губернатора лишь подтверждает этот тезис.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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