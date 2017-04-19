На публичных слушаниях по градостроительству больше не будет голосований

Публикации за 19.04.17

Областной минстрой утвердил новое положение о правилах проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам. Документ опубликован сегодня на сайте правовой информации, он вступает в силу с момента опубликования.

Как передает корреспондент NDNews.ru, его основное отличие от прежней редакции – отсутствие понятия голосования. Теперь участники публичных слушаний вправе только выступить (по предварительной записи) или задать вопросы авторам проекта. Все замечания и выступления должны заноситься в протокол. На этом изучение общественного мнения заканчивается.

Напомним, в этом году уже случались прецеденты, когда число противников проекта при голосовании оказывалось больше сторонников. Например, 21 февраля на слушаниях в ДКЖ местные жители выступили резко против планов ООО «ИнвестСтройУрал» и «Русской медной компании» построить на бывшей территории завода «Уралтрансмаш» жилой комплекс почти на 10 тысяч жителей. Участники публичных слушаний заявили, что их дворы превратятся в парковки для новоселов, а «фамильные» гаражи будут снесены. По итогам голосования 71 человек оказался за, 100 против, 19 – воздержались. Несмотря на это, градсовет при губернаторе все равно проект одобрил: результат слушаний и раньше носил только рекомендательный характер. Итоги голосования, по большому счету, лишь позволяли узнать соотношение сторонников и противников проекта. Возможно, новым регламентом слушаний областной минстрой решил подстраховаться в преддверии строительства «храма-на-пруду». Добавим, что городская дума тоже снижает значимость такого инструмента, как публичные слушания. Только сегодня комиссия по вопросам МСУ гордумы Екатеринбурга со второй попытки утвердила проект, разрешающий вносить изменения в устав города без публичных слушаний, если они дословно цитируют положения Конституции РФ и федеральных законов. Поправки носят технический характер, так как приводят муниципальный документ в соответствие с ФЗ-131. Однако многие депутаты усмотрели в изменениях ущемление полномочий местного самоуправления.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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