Куйвашев вернет Екатеринбургу только «технические» градостроительные полномочия

Публикации за 20.04.17

В заксобрание Свердловской области внесен законопроект, который предусматривает возвращение администрации Екатеринбурга часть градостроительных полномочий, переданных областному правительству в 2015 году. По данным источников NDNews.ru в заксобрании, законопроект вышел из-под пера губернатора.

Текст документа, вносящий изменения в закон о передаче полномочий № 111-ОЗ от 12.10.2015, уже опубликован на сайте заксо. Содержательная часть законопроекта состоит всего из одной строки: «Подпункты 3 и 4 части первой статьи 2 признать утратившими силу».

В указанных подпунктах действующего закона говорится исключительно о полномочиях на разработку некоторых видов градостроительной документации. В частности, городу вернут право менять и утверждать правила землепользования и застройки Екатеринбурга, а также утверждать документацию по планировке территории.

Себе область оставляет гораздо более значимые полномочия. Во-первых, она оставляет за собой утверждение генерального плана Екатеринбурга (документа, который определяет общие векторы градостроительной политики на долгосрочный период). Во-вторых, минстрой продолжит выдавать юридическим лицам разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. И, наконец, самое важное – именно минстрой продолжит принимать решения о развитии застроенных территорий, включая организацию и проведение аукционов на право заключения договоров о развитии таких территорий.

Напомним, именно развитие застроенных территорий Екатеринбурга сейчас составляет существенный сегмент всей строительной отрасли региона – достаточно посмотреть на повестки градостроительных советов и публичных слушаний. Только на последнем градсовете при губернаторе рассматривался один из таких крупных проектов – жилой квартал на месте промзоны «Уралтрансмаша». Тогда участники совещания – в частности, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и главный гаишник области Юрий Демин – обратили внимание на явную нехватку мест в будущих детских учреждениях, а также на риск полного транспортного коллапса в этом микрорайоне, но губернатор Евгений Куйвашев решил, что будет достаточно обозначить в протоколе необходимость вернуться к этим вопросам. Добавим, что вчера был опубликован приказ минстроя об отмене практики голосования на публичных слушаниях. Теперь их участники имеют право только выступать (по предварительной записи) и задавать уточняющие вопросы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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