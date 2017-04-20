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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

36 спектаклей за 10 дней: театры из Македонии, Румынии, Сербии приедут на «Коляда-Plays» (АФИША)

36 спектаклей за 10 дней: театры из Македонии, Румынии, Сербии приедут на «Коляда-Plays» (АФИША)

Стала известна афиша фестиваля «Коляда-Plays». С 20 по 29 июня в Екатеринбурге покажут 36 спектаклей от 34 театров со всего света. В этом году на театральный праздник приедут актеры из Румынии, Сербии, Македонии и других стран.

«Мы сделали афишу фестиваля «Коляда-Plays-2017». Надеюсь, всё так и останется и нам не придется ничего менять. В некоторых театрах уже начались продажи билетов на спектакли фестиваля. Сейчас в ближайшие дни сделаем офф-программу фестиваля, она будет не менее насыщенной и будет включать в себя спектакли «Коляда-театра», ЦСД, читки, показы кино и другое. Будем рады видеть наших зрителей на спектаклях фестиваля. 36 спектаклей, 34 театра из разных городов и стран приедут в Екатеринбург в июне этого года. Будет большой театральный праздник», – написал на странице в «Фейсбуке» основатель фестиваля драматург Николай Коляда.

В афише этого года – спектакли из Румынии «Фантомные боли» по пьесе Василия Сигарева и «Сомнамбулизм» по пьесе Ярославы Пулинович, «Мурлин Мурло» из Македонии по пьесе Николая Коляды, сербские «Ключи от Лёрраха» и «Баба Шанель» по произведениям Коляды. Пермский ТЮЗ везет «Преступление и наказание» – инсценировку романа Достоевского писал Станислав Вальковский, а Ижевский молодежный театр нашумевший на родине спектакль «Шлюхи – не огонь» по пьесе Валерия Шергина.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Коляда-Plays» оказался на грани закрытия. Николай Коляда заявлял, что больше . За , который тогда еще был министром культуры Свердловской области. Сейчас, занимая пост вице-губернатора, Креков возглавляет оргкомитет фестиваля и помогает с поиском средств, которых вновь не хватает. Известно, что часть денег на «Коляда-Plays» выделил крупный застройщик, к которому второй год подряд за помощью обратился Коляда.

Новый День: 36 спектаклей за 10 дней: театры из Македонии, Румынии, Сербии приедут на ''Коляда-Plays'' (АФИША)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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