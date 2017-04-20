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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

Никита Трямкин вернулся в «Автомобилист» из НХЛ

Никита Трямкин вернулся в «Автомобилист» из НХЛ

ХК «Автомобилист» объявил о возвращении в команду своего воспитанника Никиты Трямкина. Прошлый сезон двухметровый екатеринбургский защитник провел в Национальной хоккейной лиге, выступая за канадский клуб «Ванкувер Кэнакс». Этой весной «Автомобилист» достиг договоренности с хоккеистом о подписании нового контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Никита Трямкин родился 30 августа 1994 года в Екатеринбурге. С сезона 2011/12 он играл за молодежную команду «Авто», затем его стали подключать к матчам за основной состав «Автомобилиста». В КХЛ габаритный защитник провел три полноценных сезона, сыграв 211 матчей, в которых набрал 31 очко (9+22). После успешного выступления за екатеринбургский клуб Трямкина в свои ряды пригласил клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс», который задрафтовал защитника в 2014 году под общим 66 номером.

В начале марта 2016 года сразу после завершения сезона в Континентальной хоккейной лиге Никита подписал контракт с канадским клубом на 2 года. Регулярный чемпионат НХЛ к тому моменту подходил к своему завершению, и в первый свой заокеанский сезон Никита успел провести только 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Во втором сезоне Трямкин провел 66 матчей и отметился двумя заброшенными шайбами. Всего в НХЛ екатеринбуржец провел 79 матчей, в которых набрал 11 очков (3+8). В послужном списке Никиты также есть выступление за молодежную сборную. В 2014 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Швеции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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