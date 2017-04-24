Куйвашев улетел в Германию праздновать юбилей немецких промышленников

Публикации за 24.04.17

Свердловская область вновь осталась без губернатора: Евгений Куйвашев отправился в Германию, на промышленную выставку Hannover Messe.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, у промышленной выставки в Ганновере в этом году юбилей – она отмечает 70-летие. В этом году, как ожидается, в ее работе примет участие порядка 6,5 тысячи экспонентов из 75 стран мира, по предварительным оценкам, мероприятие посетят 220 тысяч человек.

Напомним, зарубежные вояжи Евгения Куйвашева – явление привычное, а социально-экономические проблемы региона при этом почему-то не решаются. Официально все европейские вояжи губернатора преподносятся как часть программы по повышению инвестиционной привлекательности области. Но ничего сенсационного и даже просто нового губернатор участникам зарубежных форумов и выставок не рассказывает. Как правило, он напоминает про расположение региона на стыке Европы и Азии, о том, что именно Свердловская область впервые в истории собрала саммит БРИК – глав Бразилии, России, Индии и Китая, и о том, что в 2018 году Екатеринбург примет матчи Чемпионата мира по футболу. Как нетрудно догадаться, ни в одном из перечисленных случаев персональной заслуги Евгения Владимировича нет. А то, что Свердловская область не выполняет своих же планов по привлечению инвестиций, недавно заявил сам губернатор.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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