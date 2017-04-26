После проигрыша на Уралмаше единороссы сменили своего представителя в Орджоникидзевском ТИКе

Публикации за 26.04.17

Представитель партии «Единая Россия» в Орджоникидзевской районной избирательной комиссии Екатеринбурга Андрей Фадеев принял решение о досрочном сложении своих полномочий.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом было объявлено сегодня на заседании областного избиркома. Партия власти уже нашла выбывшему члену избиркома замену: это Вальмир Галимов, который с 2008 года консультировал областной исполком ЕР по правовым вопросам.

Напомним, в марте этого года «Единая Россия» проиграла довыборы в городскую думу по Орджоникидзевскому округу. Самовыдвиженец Владимир Смирнов в Орджоникидзевском округе получил более 40% голосов, одержав победу над кандидатом от ЕР Владимиром Струговым, которого поддерживал депутат заксо Игорь Володин. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий тогда заявил, что «подобный сбой в деятельности нашего отделения не должен повториться». «Во-первых, в этой кампании нам не удалось объединить все ресурсы в административном центре. Во-вторых, решающую роль сыграли манипуляции с организацией досрочного голосования, применявшиеся соперниками наших кандидатов», – отметил он в общении с журналистами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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