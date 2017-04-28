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Публикации за 28.04.17

В Богдановиче снова объявили конкурс по выбору главы / Два бывших мэра и шесть действующих чиновников экзамен «провалили» (ДОКУМЕНТ)

В Богдановиче снова объявили конкурс по выбору главы Два бывших мэра и шесть действующих чиновников экзамен «провалили» (ДОКУМЕНТ)

Городская дума Богдановича приняла решение о проведении повторного конкурса по выбору главы муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первый конкурс признан несостоявшимся «в связи с невозможностью принятия решения». В полном тексте документа говорится, что конкурс провалился «в связи с демонстрацией кандидатами в ходе конкурсных испытаний недостаточного уровня профессиональных знаний и навыков», которые являются предпочтительными для осуществления главой города своих полномочий.

Напомним, ситуация выглядела сложной с самого начала. Первый этап конкурса завершился еще 17 февраля, но второй был объявлен только через два месяца – 19 апреля. Как ранее заявил председатель гордумы Владимир Гребенщиков, вины муниципалов в этом не было – все члены конкурсной комиссии от думы ГО были готовы работать, они находились на местах, дело было только за «губернаторской» частью комиссии.

Добавим, что , подавшие документы. Среди них – два бывших мэра (глава города в 2000-2012 гг. Андрей Быков и мэр города в 1996-2000 гг. Владимир Бровин), несколько муниципальных чиновников – начальник финансового управления мэрии Владимир Голованов, начальник отдела физкультуры и спорта Владимир Тришевский, замглавы администрации по ЖКХ Виталий Топорков, действующий мэр Владимир Москвин, замглавы по соцполитике Елена Жернакова, директор МУП РСУ Александр Пургин, а также ИП Станислав Любивый.

Прием документов от желающих поучаствовать в повторном конкурсе будет проводиться с 10 по 26 мая.

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 28.04.17

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