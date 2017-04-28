В Богдановиче снова объявили конкурс по выбору главы / Два бывших мэра и шесть действующих чиновников экзамен «провалили» (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 28.04.17

Городская дума Богдановича приняла решение о проведении повторного конкурса по выбору главы муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первый конкурс признан несостоявшимся «в связи с невозможностью принятия решения». В полном тексте документа говорится, что конкурс провалился «в связи с демонстрацией кандидатами в ходе конкурсных испытаний недостаточного уровня профессиональных знаний и навыков», которые являются предпочтительными для осуществления главой города своих полномочий.

Напомним, ситуация выглядела сложной с самого начала. Первый этап конкурса завершился еще 17 февраля, но второй был объявлен только через два месяца – 19 апреля. Как ранее заявил председатель гордумы Владимир Гребенщиков, вины муниципалов в этом не было – все члены конкурсной комиссии от думы ГО были готовы работать, они находились на местах, дело было только за «губернаторской» частью комиссии.

Добавим, что ко второму туру были допущены все девять кандидатов, подавшие документы. Среди них – два бывших мэра (глава города в 2000-2012 гг. Андрей Быков и мэр города в 1996-2000 гг. Владимир Бровин), несколько муниципальных чиновников – начальник финансового управления мэрии Владимир Голованов, начальник отдела физкультуры и спорта Владимир Тришевский, замглавы администрации по ЖКХ Виталий Топорков, действующий мэр Владимир Москвин, замглавы по соцполитике Елена Жернакова, директор МУП РСУ Александр Пургин, а также ИП Станислав Любивый.

Прием документов от желающих поучаствовать в повторном конкурсе будет проводиться с 10 по 26 мая.

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 28.04.17

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