Глеб Самойлов отсудил у Вадима Самойлова 4,3 миллиона рублей

Публикации за 29.04.17

Савеловский районный суд Москвы постановил удовлетворить исковые требования бывшего солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова о взыскании с его брата Вадима долга в размере 4,3 миллиона рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Алису Образцову.

В 2015 году Вадим Самойлов одолжил у своего брата деньги – до апреля 2016 года, пообещав выплачивать определенные суммы частями. Однако условия данного соглашения не были полностью соблюдены, в связи с чем младший из братьев и обратился в суд.

Телеканал «Рен-ТВ» сообщает, что сейчас Глеб Самойлов находится с гастролями на Украине, но заявил, что полностью удовлетворен результатами судебного процесса. О реакции Вадима Самойлова не сообщается.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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