Глеб Самойлов вновь обратился с иском к своему брату Вадиму

Публикации за 16.05.17

Мосгорсуд начал рассматривать жалобу Глеба Самойлова на разрешение его брату Вадиму исполнять 172 песни группы «Агата Кристи».

Как сообщает РАПСИ, рассмотрение должно было начаться сегодня, но заседание перенесли на 22 мая. Поводом для отложения судебного заседания послужило отсутствие уведомления третьего лица – ООО «Агата Кристи».

Напомним, в конце сентября 2016 года Савеловский суд Москвы отклонил иск экс-лидера «Агаты Кристи» Глеба Самойлова о запрете исполнять 172 песни группы Вадиму Самойлову. «Вадим Самойлов не имеет никакого отношения к созданию ряда хитов группы «Агаты Кристи», которые он сейчас исполняет», – заявила ранее РАПСИ представительница Глеба Самойлова Алиса Образцова.

Группа «Агата Кристи», лидерами и вокалистами которой были братья Самойловы, основана в Екатеринбурге в 1985 году, в 2009 году они объявили о роспуске группы и в 2010 дали последний концерт. Первое время песни группы братьями по отдельности не исполнялись, но затем ограничения были сняты.

Вадим Самойлов после этого отправился в тур «Агата Кристи. Все хиты». Также он выступал с концертом перед российским корпусом в Сирии. В то же время Глеб выступает с концертами на Украине и категорически не согласен с прогосударственной политикой своего брата. Отметим, что авторами большинства песен «Агаты Кристи» являются Глеб Самойлов и покойный Александр Козлов. Вместе с тем, в интервью нашему агентству Вадим Самойлов утверждал, что недавно обнаружились родственники и у Александра Козлова, которые тоже имеют авторские права, передавшиеся им по наследству на песни легендарной рок-группы. Таким образом, не исключено, что в деле могут появиться и новые участники.

Добавим,что ранее Савеловский районный суд Москвы постановил удовлетворить исковые требования бывшего солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова о взыскании с его брата Вадима долга в размере 4,3 миллиона рублей. В 2015 году Вадим Самойлов одолжил у своего брата деньги – до апреля 2016 года, пообещав выплачивать определенные суммы частями. Однако условия данного соглашения не были полностью соблюдены, в связи с чем младший из братьев и обратился в суд.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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