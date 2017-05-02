Чешский вратарь Якуб Коварж возвращается в «Автомобилист»

Публикации за 02.05.17

Любимец екатеринбургских болельщиков Якуб Коварж снова будет играть за «Автомобилист». 28-летний чешский вратарь подписал контракт на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Якуб Коварж дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста» в 2014 году. В Екатеринбурге вратарь отыграл три года подряд. Причем в сезоне 2014/15 Якуб принял участие во всех матчах команды (60 – в регулярном чемпионате и 5 – в плей-офф), в том же году Коварж попал на Матч всех звезд КХЛ. Всего за екатеринбургский клуб чех провел 161 игру, 16 из которых – «на ноль».

Год назад екатеринбургский клуб с тренером Андреем Разиным не стал продлевать контракт с чешским вратарем, и Коварж ушел в «Северсталь». В Череповце хоккеист отыграл 55 матчей, две игры «всухую». Осенью прошлого года, когда состоялась отставка Андрея Разина, новое руководство клуба намекнуло, что будет пытаться вернуть Коваржа.

Добавим, что в «Автомобилист» вернулись еще два игрока – защитник Никита Трямкин и нападающий Виталий Попов. Оба являются воспитанниками свердловского хоккея. Никита Трямкин провел прошлый сезон в канадском «Ванкувере». За два неполных сезона в НХЛ габаритный хоккеист провел 79 матчей и набрал 11 очков (3+8). Новый контракт Трямкина с «Автомобилистом» рассчитан на три года. Хоккеист Виталий Попов вернулся в Екатеринбург из хабаровского «Амура». Двусторонний контракт с ним действует до 2018 года.

Также сегодня стало известно, что «Автомобилист» подписал однолетний контракт с канадским нападающим Франсисом Паре. Канадец является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2004 года, обладателем Кубка Шпенглера 2016, участником Матча всех звезд КХЛ-2017.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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