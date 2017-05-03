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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

Предъявлено обвинение мужчинам, забившим до смерти двух человек в подъезде на Сортировке

Предъявлено обвинение мужчинам, забившим до смерти двух человек в подъезде на Сортировке

Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга предъявлено обвинение двум молодым людям, которые в конце апреля забили до смерти двоих мужчин в подъезде дома на Бебеля, 164. Один из злоумышленников обвиняется в убийстве и уже заключен под стражу, второй обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшему смерть. Вопрос о мере пресечения будет решен в ближайшее время.

Напомним, , на Сортировке. Жители этого дома в своем подъезде обнаружили два трупа. Практически сразу было ясно, что смерть как минимум одного из них носит криминальный характер.

По итогам судебно-медицинской экспертизы подтвердилось, что , первый из потерпевших скончался от механической асфиксии (т.е. от удушения), второй – от черепно-мозговой травмы. При этом потерпевшие между собой знакомы не были, и их убивали разные люди. Один из злоумышленников – ранее судимый мужчина 1993 года рождения, второй товарищ 1992 года рождения, осужден не был.

По версии следствия, события развивались следующим образом. Двое парней распивали алкоголь в подъезде, на лестничную площадку вышел местный житель 1970 года рождения, завязалась ссора между ним и одним из приятелей – ранее осужденным. В результате конфликта пьяный парень избил мужчину, а потом задушил его. В это время второй спустился этажом ниже и встретил мужчину, личность которого пока не установлена. И на этом лестничном марше завязалась драка, неизвестный погиб от множественных ударов руками и ногами по голове. Несколько часов подвыпившие убийцы продолжали находиться в этом подъезде и лишь позже ушли. А после жильцы дома обнаружили трупы и вызвали полицию.

Сегодня следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбург СК России по Свердловской области мужчине 1993 г.р. предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Кроме того, в ходе расследования было установлено местонахождение второго злоумышленника – неработающего гражданина без определённого места жительства, 1992 года рождения. В ходе допроса он также признал свою вину, и ему уже предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В отношении первого обвиняемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поводу второго злоумышленника указанный вопрос будет решаться в самое ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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