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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

«Киллер» «Аэродромдорстроя» из Югры зашел на дорожный рынок Свердловской области

«Киллер» «Аэродромдорстроя» из Югры зашел на дорожный рынок Свердловской области

На дорожный рынок Свердловской области зашла компания «Хантымансийскдорстрой», которую связывают с уничтожением холдинга «МДС-групп» (его принято считать бизнесом семьи Сергея Собянина).

Как передает корреспондент NDNews.ru ХДС уже успел получить контрактов на сумму более семидесяти миллионов в Белоярском районе. Любопытно, что речь идет не только о дорогах, но и о строительстве полигона для ТБО. Пока заказы компания получает только в скандально известном Белоярском городском округе, где несколько чиновников попали под суд за неэффективное использование бюджетных средств, растраты и прочее при строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.

Напомним, источники нашего агентства рассказывали о тайной войне между «МДС-групп» и группой компаний «Автобан», в которую входит ХДС. Одной из сторон конфликта вольно или невольно стала ФСБ. Источники нашего агентства рассказывали нам о некоем офицере с Лубянки, приехавшего собирать компромат на «Строительное управление №1», АДС и другие тюменские структуры, которые у дорожников принято считать собянинскими. Он встречался с рядом людей, имеющих данные о деятельности тюменской корпорации. После чего был замечен в качестве сотрудника службы безопасности «Хантымансийскдорстроя». Отметим, что в этой корпоративной войне лобби бизнеса из ХМАО оказалось сильнее. Вместе с тем выхода на более крупные проекты со стороны дорожников из Югры пока не наблюдается.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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