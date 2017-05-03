«Киллер» «Аэродромдорстроя» из Югры зашел на дорожный рынок Свердловской области

Публикации за 03.05.17

На дорожный рынок Свердловской области зашла компания «Хантымансийскдорстрой», которую связывают с уничтожением холдинга «МДС-групп» (его принято считать бизнесом семьи Сергея Собянина).

Как передает корреспондент NDNews.ru ХДС уже успел получить контрактов на сумму более семидесяти миллионов в Белоярском районе. Любопытно, что речь идет не только о дорогах, но и о строительстве полигона для ТБО. Пока заказы компания получает только в скандально известном Белоярском городском округе, где несколько чиновников попали под суд за неэффективное использование бюджетных средств, растраты и прочее при строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.

Напомним, источники нашего агентства рассказывали о тайной войне между «МДС-групп» и группой компаний «Автобан», в которую входит ХДС. Одной из сторон конфликта вольно или невольно стала ФСБ. Источники нашего агентства рассказывали нам о некоем офицере с Лубянки, приехавшего собирать компромат на «Строительное управление №1», АДС и другие тюменские структуры, которые у дорожников принято считать собянинскими. Он встречался с рядом людей, имеющих данные о деятельности тюменской корпорации. После чего был замечен в качестве сотрудника службы безопасности «Хантымансийскдорстроя». Отметим, что в этой корпоративной войне лобби бизнеса из ХМАО оказалось сильнее. Вместе с тем выхода на более крупные проекты со стороны дорожников из Югры пока не наблюдается.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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