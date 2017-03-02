На запасной скамейке / Как «комаровцы» разгромили «собянинцев» в домашнем матче за дорожные миллиарды

Публикации за 02.03.17

В Свердловской области губернатор никогда не был лидером, указывающим путь в великое будущее, и требующим общей мобилизации. Вождистские традиции в Екатеринбурге не работали и всегда вызывали отторжение населения, которое умеет быстро самоорганизовываться. Образец губернатора – Эдуард Россель – из тех, чье слово в любом конфликте было решающим, был судьей, определяющим результаты игры, но никогда не опускался до уровня форварда.

Евгению Куйвашеву было очень трудно. Я его понимаю. Политик воспитывался в условиях жесткой властной пирамиды, оказавшись наверху которой, ты властен надо всеми процессами, а тут… Свердловская область.

Один из источников, после одного моего расследовании о бизнесе «тюменского клана» (пошловатый термин, но суть явления передает верно) рассказывал, что после была беседа между Евгением Куйвашевым и Сергеем Собяниным. Последний высказывал крайнее недовольство всплывшим в паблике фактам. Губернатор оправдывался. А после, якобы, в сердцах выругался: «Ну и область же мне досталась!» Именно эта ремарка, мне кажется, объясняет феномен Куйвашева в Свердловской области как персоны, не ставшей авторитетным арбитром ни среди СМИ, ни среди деловых элит, и не способной доказать свой вес в регионе понадеявшимся на него покровителям. В частности Сергею Собянину – которого сейчас только ленивый не прочит в премьеры вместо Дмитрия Медведева.

Я хочу проанализировать негласную корпоративную войну, схватку, в которую оказались вовлечены ФПГ Сергея Собянина и корпорации, близкие к главе ХМАО Наталье Комаровой, которых, в свою очередь, конспирологи называют бизнесменами, ориентированными на Дмитрия Медведева и пользующихся его покровительством.

Сборная «собянинцев»: «МДС-Групп» Сергея Солодовникова и входящие в группу компаний «АДС» и «Строительное управление №1». На другом конце поля выстроились игроки из группы компаний «Автобан» из ХМАО и их форвард – дорожно-строительная корпорация ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Просвистел свисток и корпорации схватились за бюджет годовой суммой в 15 миллиардов рублей. Речь идет о бюджетных средствах, предназначенных на содержание дорог в УрФО.

В политической игре губернатор – главный арбитр

Распорядителем средств является ФКУ «Уралуправтодор». На ряде крупных заказов «собяницы» сталкивались с «комаровцами» напрямую. Но последние поначалу проигрывали. Возможно, потому, что 94-й ФЗ работал не в их пользу. Возможно, по административным причинам. Так или иначе, в команде зрело убеждение – руководитель ФКУ «Уралуправтодор» (спонсор матча) тайно покровительствует другой стороне.

Признаюсь, до этого я питал некоторые иллюзии насчет того, что с заказов собянинцев губернатор имеет свой процент. Еще бы, всего за два года после назначения Куйвашева на пост губернатора Свердловской области, на дорожных заказах «Аэродромдорстрой» и «СУ №1» получили 10 млрд.рублей как минимум. Мишаринскому «Форатек Энерго Трансстрой» с его достижением в виде 1,8 млрд.рублей госзаказа на дорожных работах, о таком даже мечтать не приходилось.

Позже я понял, что ошибался. Нет, теоретически возможно, чтобы губернатор имел свое роялти от сделок, но назвать его здесь бенефициаром корпораций – это явная ошибка. По моим данным, Евгений Куйвашев крайне слабо себе представлял, что за война разгорается у него под боком. Губернатор под камерами посещал крупнейший объект «АДС» в Свердловской области – реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург – Тюмень на участке Камышлов – граница Тюменской области км 250+000 – км 261+000, Свердловская область» Здесь его встречал старый знакомый – Сергей Солодовников. Пожимал руку и рассказывал Евгению Куйвашеву об инновациях на стройке.

Сумма госконтракта составляла астрономические 1,7 миллиарда рублей. «Комаровские», начавшие экспансию в более южные регионы, решили, что это будет отличный повод для реванша – они проиграли аукцион, став третьими после «Аэродромдорстроя» и «Свердловскавтодора».

Именно в это время закупку и окружающих ее персон начинают «разрабатывать» сотрудники СКРООПТ УФСБ по Свердловской области. Благодаря работе чекистов выяснилось, что на торгах имело место соглашение о поддержании цены между тюменским «Аэродромдорстроем» и «Свердловскавтодором». Ценовой сговор. Проще говоря, один участник торгов держал более низкую цену, за что получил от победителя договор субподряда. Классическая схема. Мы много писали об этой истории – материалы ушли в ФАС, компании получили крупные штрафы. А ХДС получил контракт на достройку объекта, формально оставшись в стороне

Так вышло, что сразу после окончания успешной операции, оперативник ФСБ – специалист по дорогам, был переведен из Екатеринбурга, последний раз о нем слышали как о прикомандированном к ОЭЗ «Титановая долина» офицере ФСБ. Место прибыльное и далекое от политических и корпоративных войн, где лишнее слово, сказанное в ненужном месте, может привести к нежелательным последствиям.

Евгений Куйвашев и Сергей Солодовников на объезде Серовского тракта

Я тогда спрашивал Евгения Куйвашева, как бы он прокомментировал сговор между дорожными гигантами – он пожал плечами и сказал, что не в курсе. Тогда я думал, что это типичная таинственность политика, человека, скрывающего правду от СМИ. Но теперь знаю точно – всей подоплеки он действительно не знал.

После ФСБ к разработке тюменских корпораций подключились общественники – такие как Екатерина Петрова из тогдашнего «Роспила». Параллельно, насколько мне известно, особенно после того, как историей с тюменскими корпорациями публично заинтересовался Навальный, к теме подключилась и Лубянка.

Многие из моих читателей, что в теме, могут вспомнить о встрече в баре «Fireside» отеля Hyatt. Где московский чекист встречался со всеми, кто может иметь компромат на «МДС-Групп». Люди делились информацией, документами – они складывались в аккуратный кожаный чемоданчик коричневого цвета под разговоры о Родине и борьбе с коррупцией. Высокопоставленный чекист улетел из Екатеринбурга. А местные сотрудники ФСБ рьяно взялись за объекты в аэропорту «Кольцово» с массой нарушений по исполнению работ в срок, обнаружили кучу косяков и в рамках дорожного строительства и реконструкций федеральных трасс. И это не могло не радовать журналистов и читателей – вот как чекисты с жульем борются, не взирая на регалии.

Позже мне стало известно, что гость с Лубянки, захватив коричневый чемодан, перешел на новое место работы – в уже упомянутое ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой».

К этому моменту «Аэродромдорстрой» и «Строительное управление №1» уже вовсю лихорадило. Штрафы, раследования, разоблачения в СМИ. ФАС, словно заведенная, долбила проверками. Одна за другой. Это было время, когда управлением руководила Татьяна Колотова. Женщина, к которой относятся по-разному, но обвинить ее в ангажированности и вынесении незаконных решений вряд ли кто-то сможет. Я мало видел среди чиновников людей, таких порядочных как Татьяна Родионовна Колотова. Хотя здесь она явно стала мячом, которым «комаровцы» бомбардировали ворота «собянинцев».

Возможно, только в этот момент до губернатора Евгения Куйвашева начало доходить, что ситуация требует его вмешательства. Мы точно знаем, что Сергей Собянин весной 2014-го года требовал от своего окружения немедленно информировать его о ситуации с Сергеем Солодовниковым и ситуации в Свердловской области.

Татьяна Колотова была отправлена в отставку – на ее место пришел тюменский кадр. Нового начальника УФАС по Свердловской области зовут Дмитрий Шалабодов – это человек, не скрывающий, что в структурах «МДС-Групп» работает его двоюродный брат Владимир Шалабодов.

При новом руководителе антимонопольного управления у «собянинцев» появилось небольшое достижение – штрафы за сговор в отношении «АДС» и «САД», несмотря на громкую риторику, были отменены в арбитражном суде, а антимонопольное управление не стало добиваться правды в следующей инстанции. Материалы для возбуждения уголовного дела об ограничении конкуренции на сумму в 1,7 млрд.руб были спущены на уровень УМВД Екатеринбурга – где-то там и затерялись.

Мне сложно судить, были ли эти тактические успехи достижением Куйвашева или в ситуацию пришлось вмешиваться лично Сергею Собянину и его близким. Но приглашенные в УФАС легионеры переломить ход матча уже не смогли.

26 ноября 2015-го года Сергея Солодовникова задержали в Москве сотрудники транспортной полиции по Центральному федеральному округу. «СУ №1» попалось на выводе бюджетных средств в сумме около трех миллиардов рублей в структуры, подконтрольные топ-менеджеру, при реконструкции аэродромного хозяйства в аэропорту «Домодедово» – до этого постоянно срывались сроки по сдаче объектов в эксплуатацию. Аналогичную ситуацию сотрудники ФСБ наблюдали и в аэропорту «Кольцово». Солодовников пробыл под арестом недолго – через два месяца уголовку прекращают и его отпускают на волю.

Еще один показательный пример касается Игоря Зубарева – руководителя ФКУ «Уралуправтодор», одного из крупнейших источников дохода «собянинских». В 2015-м году сотрудники спецслужб вели активную оперативную работу вокруг этой персоны. По нашим данным задачи посадить функционера «Росавтодора» не было. Достаточно было собрать на него компромат в виде ряда административных нарушений, который бы заставил Зубарева уйти в отставку добровольно самому. Так и вышло.

Свердловская область смогла лишь немного подсластить пилюлю команде уходящего дорожника, предоставив бывшему главному инженеру ФКУ «Уралуправтодор» Андрею Солярову место и.о. начальника ГУ СО «Управление автомобильных дорог».

Место Зубарева занял Алексей Борисов, которого СМИ связывают с братьями Ротенбергами. Евгений Куйвашев повлиять на ситуацию не смог. Борисов, будучи жестким и властным управленцем, вбил последние гвозди в доску «гроба» «собянинцев». Он разорвал два контракта с «СУ №1» на общую сумму около 3,7 млрд. рублей. По его инициативе УФАС по Свердловской области (то самое, которое возглавляет Дмитрий Шалабодов) было вынуждено внести компанию дважды в реестр недобросовестных поставщиков. И сейчас ВСЕ строительные гиганты «собянинцев» проходят процедуру банкротства с огромными долгами. Контракты на достройку объектов, с которых ушли «собянинские», ждут, и «комаровские», и другие, нам пока неизвестные молодые команды.

Евгений Куйвашев – на самом деле довольно не глупый и во многом не самый плохой руководитель. И положительных качеств у него больше, чем негативных. Я не считаю его коррупционером – бывало, даже проверял, насколько он исправно оплачивает ипотеку за квартиру. Все вовремя.

В хоккее такое положение называется вне игры

Его проблема в том, что в ключевые моменты, связанные с бизнесом, и, в том числе, с бизнесом покровителей, Евгений Владимирович оказывается неспособным стать гарантом стабильности – то ли из-за низкой информированности, то ли в силу слабых личных связей. Да и сам Сергей Собянин, зная это, видно, тоже не до конца уверен, что ему нужен такой игрок в команде.

И пока Куйвашев стоит у запасной скамейки.

Екатеринбург, Максим Бородин

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