Кому нужен кандидат «вася пупкин»?

Публикации за 04.05.17

Скучное и консервативное течение губернаторской кампании в Свердловской области слегка нарушено совершенно незначительным, на первый взгляд, событием – желанием поучаствовать в гонке никому не известного «васи пупкина». Вероятнее всего, появившийся в соцсети пост – не более чем чья-то шутка, или, как сейчас говорят, троллинг. Но если вслед за «первой ласточкой» появятся другие, аналогичные, то уже будет повод задуматься: а так ли уж это безобидно.

Опрошенные NDNews.ru политологи пока не склонны считать эту затею чем-то серьезным. «На мой взгляд, достаточно бесхитростная медиапровокация. Я пару месяцев назад, сидя в хорошем пабе, тоже заявлял через фейсбук, что собираюсь выдвинуться в губернаторы Пермского края», – отметил Алексей Швайгерт. «Просто розыгрыш, направленный на то, чтобы поддержать на плаву тему выборов. Уже сто раз говорено-переговорено – сначала партия как субъект выдвижения, потом – муниципальный фильтр, потом – деньги, и достаточно большие. Откуда все это у человека без биографии?», – считает Сергей Мошкин.

Однако, по мнению источника NDNews.ru, если за заявлением о выдвижении в губернаторы никому не известного «человека без биографии» последует продолжение, – это уже повод задуматься. Возможно, некая достаточно серьезная политическая сила готовит атаку на муниципальный фильтр. «Допустим, сейчас выдвинется 5-7 таких кандидатов, пусть даже их выдвижение будет фейковым, без намерения идти до конца. Они ринутся в область, вооружённые мешком с деньгами, и начнут собирать подписи с муниципальных депутатов. И какое-то число действительно соберут. И тогда в конце июля, в тот момент, когда надо будет регистрировать согласованную в АП «четвёрку» – ЕР, КПРФ, СР и ЛДПР – свободных депутатов ей уже не хватит. Начнутся суды и скандалы. И тогда может быть два варианта: или Куйвашев избавляется от Тунгусова «за провал внутренней политики в регионе», или «вдруг» муниципальный фильтр не проходит со всеми согласованный кандидат Бурков», – предполагает собеседник агентства.

Чисто гипотетически для выдвижения таких кандидатов можно использовать одну из партий-спойлеров, которых в стране и по сей день существуют десятки. Если поторопиться и использовать эффект неожиданности, считает собеседник агентства, то вполне реально «урвать» какой-то процент голосов раньше, чем «раскачаются» основные игроки. Конечно, потом депутаты, столкнувшись с административным давлением, могут заявить, что их подписи подделаны – но для таких случаев политтехнологи «спойлеров» вполне могут подстраховаться скрытой видеосъемкой. Выдвинувшие «васей пупкиных» партии могут отозвать свое решение, – но это уже все равно будет скандал федерального уровня, и утвержденный Кремлем сценарий «консервативной кампании» будет нарушен. При этом главному кандидату – Евгению Куйвашеву – все равно ничего не грозит: за внутреннюю политику в области отвечает не он. Врио губернатора в любом случае проходит муниципальный фильтр, а затем получает в первом туре свои 50% плюс один голос, победу на выборах и бонусом – избавление от неприятного «напарника» в лице ВГ. Конечно, такое развитие событий крайне маловероятно, поскольку требует не только точного расчета, но и существенных финансовых ресурсов, а значит, по силам только очень опытным и влиятельным игрокам. Но, как неоднократно отмечали политологи федерального уровня, главное, чем хороша Свердловская область – это своей непредсказуемостью.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

Маленький Грут в «Стражах галактики-2», военный детектив про блокаду Ленинграда и рок-мультик (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. / Ленин «высказался» против храма-на-воде (ФОТО). / Прокуратура нашла новые нарушения в скандальной ИК-46 в Невьянске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»