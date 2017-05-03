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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

В губернаторы Свердловской области собрался неизвестный юноша неподходящего возраста

В губернаторы Свердловской области собрался неизвестный юноша неподходящего возраста

Копилка претендентов на участие в губернаторских выборах пополнилась еще одним персонажем, на этот раз – никому не известным. О своем намерении баллотироваться в губернаторы заявил в соцсети некий молодой человек Роман Большин.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о себе г-н Большин сообщает только, что он и его молодая команда планируют сделать Свердловскую область процветающим регионом. «Два месяца назад мы увидели, на что способна молодёжь. Да, я говорю о митингах 26 марта, прошедших по всей стране. Можно по-разному оценивать произошедшее, но отрицать, что молодёжь становится важной политической силой в нашей стране, бессмысленно», – указывает он. Ни о своей биографии, ни о роде занятий в настоящий момент Роман не рассказывает.

Новый День: В губернаторы Свердловской области собрался неизвестный юноша неподходящего возраста

В другой соцсети страница человека с тем же именем и похожей фотографией содержит больше информации: например, о любви Романа Большина к мужским журналам и мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Добавим, что, согласно информации «ВКонтакте», ему только 27 лет, а по закону стать губернатором Свердловской области может только человек не младше 30 ).

Напомним, на сегодняшний день о своем намерении выдвигаться заявили врио губернатора Евгений Куйвашев, , , а также бывший руководитель областного отделения «Патриотов России» Сергей Ярутин. Всем, кроме Куйвашева, для выдвижения необходимо еще найти политическую партию, которая их поддержит. Вероятно, эти процессы начнутся после окончания майских праздников: 11 мая имена своих претендентов планирует назвать «Единая Россия», которая традиционно начинает кампанию первой. Затем кандидатам необходимо пройти так называемый «муниципальный фильтр», что, по мнению экспертов, без согласования с «верхами» практически невозможно.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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