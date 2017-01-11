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Екатеринбург

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Публикации за 11.01.17

На выборах губернатора предложено снизить муниципальный фильтр для выдвижения кандидата до 5%

На выборах губернатора предложено снизить муниципальный фильтр для выдвижения кандидата до 5%

Депутаты заксо от КПРФ включились в губернаторскую кампанию, начав с попытки изменить муниципальный фильтр для выдвижения кандидата.

Как сообщает на своей странице в соцсети первый секретарь отделения Александр Ивачев, к концу недели фракция внесет в заксобрание законопроект, которым предложит снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора Свердловской области с 7,9 до 5% (минимальный предел, установленный федеральным законодательством). «Представители других партий уже фактически поддержали нашу инициативу. Сегодня мы прозвоним руководителей фракций СР и ЛДПР и предложим всем желающим стать соавторами закона (единороссы тоже приветствуются)», – написал Ивачев.

Отметим, что, например, сам Александр Ивачев в качестве кандидата в губернаторы от КПРФ в этом году рассматриваться не может. Согласно пп.2.3. ст. 9 Главы 2 Избирательного кодекса Свердловской области, кандидату в губернаторы на момент избрания должно исполниться 30 лет. Выборы, по всей вероятности, состоятся в сентябре, а юбилей главный коммунист области отметит только 30 октября, так что очевидно, что кандидатом станет не он. Сам Ивачев на денный момент для комментариев недоступен.

Напомним, в 2012 году все субъекты РФ приняли региональные законы, устанавливающие размер муниципального фильтра в пределах от 5% до 10%. В Свердловской области этот процесс проходил с размахом, бурными дискуссиями и «итальянской забастовкой». Напомним, тогда «Единая Россия» настаивала на 9-процентном барьере. В свою очередь депутаты фракции ЛДПР и «справедливоросс» Георгий Перский внесли поправки к законопроекту, снижающие барьер с 9 процентов до 5. Однако эти поправки были отклонены, после чего с пакетом в 156 поправок выступила вся фракция СР. Каждая из 156 поправок представляла собой разный процент муниципального фильтра – от 5 до 6 с десятыми и сотыми долями процента, и . После рассмотрения 20 из этих поправок депутаты ушли на обеденный перерыв, в ходе которого между фракциями была достигнута договоренность о снижении барьера до 7,9%, и эсеры свои поправки отозвали.

Муниципальный фильтр – процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов, предусмотренная российским законодательством. Устанавливается законом субъекта Российской Федерации в размере от 5 до 10 процентов от общего числа местных депутатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

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