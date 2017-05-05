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Публикации за 05.05.17

Паводок: в Свердловской области остаются отрезанными 28 населенных пунктов

Паводок: в Свердловской области остаются отрезанными 28 населенных пунктов

В Свердловской области из-за паводка ограничено автотранспортное сообщение с 28 населенными пунктами, в которых проживают в общей сложности 3517 человек.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МЧС, самая сложная обстановка – в Слободо-Туринском районе, где с 22 апреля затоплены мосты через реку Тура в селах Туринская Слобода, Макуй и Куминовское. В районе ограничено сообщение с 12 деревнями и селами, где расположено в общей сложности 715 домов, проживают 1872 человека, в том числе 376 детей.

В Махневском округе затоплены мосты через реку Тагил, от «большой земли» отрезаны 8 деревень и сел, где в 504 домах живут 1364 человека (320 детей).

Кроме того, ограничено сообщение с тремя населенными пунктами в Байкаловском районе, двумя – в Талицком и двумя – в Туринском.

Традиционно подтопленным оказался в Карпинском округе, где в 26 домах проживают 32 человека. Напомним, из-за удаленности и малонаселенности этого села в 2014 году было принято решение о его постепенном расселении и ликвидации. Переселение идет постепенно: 6 человек в 2014 году, 14 – в 2015, по 12 – в 2016 и 2017, 15 – в 2018 и 10 – в 2019. В пресс-службе ГУ МЧС заверили, что жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. В поселки заранее продукты питания, товары первой необходимости и медицинские средства объемом около 150 тонн.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

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