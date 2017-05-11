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Публикации за 11.05.17

В Свердловской области бывшие силовики будут искать экстремистов среди студентов

В Свердловской области бывшие силовики будут искать экстремистов среди студентов

В Свердловской области появилась новая общественная организация, которая будет искать потенциальных экстремистов и террористов среди студентов, а также объяснять подросткам, что нельзя «постить» в соцсетях. В центре будут работать бывшие силовики, ветераны спецподразделений и «другие специалисты». Они уже начали объезжать города региона.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в основном, новый «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» будет заниматься профилактикой распространения вредных идей среди молодежи. «Он поможет усилить работу по патриотическому воспитанию и укреплению единства многонационального общества», – рассказали в ДИПе.

Часть экспертов будут заниматься пропагандистской работой в вузах и ссузах, например, специалисты центра уже провели выезд в Кушву, где прочитали студентам и старшеклассникам лекцию под заголовком «Экстремизм и терроризм – чума XXI века». «На встрече с подростками, кроме религиозных основ, мы рассказали о т.н. федеральном списке экстремистских материалов, а также об организациях, чья деятельность запрещена на территории России. Показали видеоролики о том, какие материалы, фотографии, комиксы и музыку лучше не размещать у себя на странице в социальной сети. Если в них содержатся призывы к возбуждению расовой, социальной, религиозной вражды и ненависти, если они пропагандируют деятельность запрещенных судом организаций, это может быть истолковано как содействие экстремистской и террористической деятельности», – сказал завкафедрой теологии УГГУ Алексей Старостин.

Также работники центра будет заниматься исследованиями в области межнациональных, межконфессиональных и миграционных процессов.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга объявила конкурс по поиску специалиста, который займется . До этого скандал разразился в Серове, где в местном колледже разработали и профилактики распространения экстремизма среди учащихся.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

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