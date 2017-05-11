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Екатеринбург

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Публикации за 11.05.17

Мать найденной на Уктусе 2-летней девочки не шла за ребенком в полицию, «потому что не было денег на проезд»

Мать найденной на Уктусе 2-летней девочки не шла за ребенком в полицию, «потому что не было денег на проезд»

Еще 5 мая в одном из домов в переулке Короткий на Уктусе местные жители обнаружили 2-летнюю девочку без родителей. Установить мать ребенка удалось на следующий день. Но пять дней 23-летняя женщина не могла позвонить или приехать за своим ребенком в полицию, потому что «не было материальной возможности». Семья поставлена на профилактический учет.

Напомним, 5 мая жители дома № 15/18 по пер. Короткий . Девочка находилась на третьем этаже одна, без взрослых. На вид ей 2-2,5 года.

Она была одета в болоньевые штаны на подтяжках на голое тело, кофточку и сапожки на босую ногу. Нашедшие ребенка горожане одели ее потеплее, так как потерявшаяся малышка была одета не по погоде. Уточняется, что девочка говорит слова: мама, папа, легко идет на контакт. Сейчас она находится в больнице. На следующий день в полиции сообщили, что опросили жильцов и выяснили, что саму девочку-потеряшку зовут Даша, ей действительно два года, а . Даже для соседей было открытием, что данная гражданка воспитывает 2х-летнюю дочь. В подразделении по делам несовершеннолетних семья ранее на учете не состояла. 7 мая полицейским застать кого-то из родителей дома не удалось. Сотрудники полиции оставили повестку матери девочки, чтобы та явилась в отдел органов внутренних дел.

Однако родители Даши объявились только накануне. «Мать девочки объявилась лишь 10 мая вместе с отцом ребенка. По их словам, у них не было материальной возможности доехать либо позвонить в полицию, чтобы постараться вернуть двухлетнюю дочь», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении матери возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родительских обязанностей). Семья поставлена на профилактический учет, теперь за ними будут пристально наблюдать стражи порядка. Судьбой ребенка займутся органы опеки и попечительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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