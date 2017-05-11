Мать найденной на Уктусе 2-летней девочки не шла за ребенком в полицию, «потому что не было денег на проезд»

Публикации за 11.05.17

Еще 5 мая в одном из домов в переулке Короткий на Уктусе местные жители обнаружили 2-летнюю девочку без родителей. Установить мать ребенка удалось на следующий день. Но пять дней 23-летняя женщина не могла позвонить или приехать за своим ребенком в полицию, потому что «не было материальной возможности». Семья поставлена на профилактический учет.

Напомним, 5 мая жители дома № 15/18 по пер. Короткий обнаружили в подъезде маленького ребенка. Девочка находилась на третьем этаже одна, без взрослых. На вид ей 2-2,5 года.

Она была одета в болоньевые штаны на подтяжках на голое тело, кофточку и сапожки на босую ногу. Нашедшие ребенка горожане одели ее потеплее, так как потерявшаяся малышка была одета не по погоде. Уточняется, что девочка говорит слова: мама, папа, легко идет на контакт. Сейчас она находится в больнице. На следующий день в полиции сообщили, что опросили жильцов и выяснили, что саму девочку-потеряшку зовут Даша, ей действительно два года, а ее мама – женщина 1994 года рождения – часто находится в состоянии алкогольного опьянения. Даже для соседей было открытием, что данная гражданка воспитывает 2х-летнюю дочь. В подразделении по делам несовершеннолетних семья ранее на учете не состояла. 7 мая полицейским застать кого-то из родителей дома не удалось. Сотрудники полиции оставили повестку матери девочки, чтобы та явилась в отдел органов внутренних дел.

Однако родители Даши объявились только накануне. «Мать девочки объявилась лишь 10 мая вместе с отцом ребенка. По их словам, у них не было материальной возможности доехать либо позвонить в полицию, чтобы постараться вернуть двухлетнюю дочь», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении матери возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родительских обязанностей). Семья поставлена на профилактический учет, теперь за ними будут пристально наблюдать стражи порядка. Судьбой ребенка займутся органы опеки и попечительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

Запрет на сбор грибов, отселение нескольких улиц или обратно в ЗАТО?. В Заречном гадают, как новые правила антитеррора для АЭС отразятся на их жизни. / В Екатеринбурге не определили дату отключения отопления, но назвали дату опрессовок. / Носов объявил о своём решении идти на мэрские праймериз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»