Для кого прозвенит «Последний звонок»? / Министров отправят в территории усмирять молодежь

Публикации за 12.05.17

Вслед за Первомаем и Днем Победы очередным тяжелым испытанием для свердловского правительства станет «последний звонок», который, как ожидается, прозвенит в регионе 23 мая. Главный идеолог области, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, уже потребовал от министров составить график поездок по муниципалитетам. Главная цель – направить молодежь «на путь истинный» и не допустить превращения 23 мая во второе 26 марта. При этом современных механизмов у власти по-прежнему нет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Тунгусов напомнил министрам об активном участии молодежи в митингах 26 марта, а также о том, что в различные «деструктивные» акции ее вовлекают в основном через соцсети. Важность момента Владимир Георгиевич проиллюстрировал цитатой из президента: «Молодежь – это наиболее динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть общества. С одной стороны, она способна на многое. Может сделать страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, но требует поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и надежных социальных гарантий».

Несмотря на то, что сам Владимир Тунгусов является активным пользователем гаджетов (он не отрывается от смартфона даже на заседаниях правительства), с молодежью он почему-то предложил работать по старинке. В преддверии «Последнего звонка» все областные министры должны внести в департамент внутренней политики предложения по выездам в муниципалитеты, на основе которых будет составлен график их визитов. Там министры должны будут провести среди молодежи разъяснительную работу, а главы – подготовить для вчерашних школьников площадки и развлекательные мероприятия. Ответственность возлагается на областной минобор и созданный в прошлом году департамент молодежной политики во главе со спортсменкой Ольгой Глацких.

Между тем, как уже сообщал NDNews.ru, реальной молодежной политики в Свердловской области нет до сих пор, что проиллюстрировали депутатские слушания, прошедшие в конце апреля. Представителями студенческой общественности тогда было озвучено мнение, что между органами государственной власти с одной стороны и молодежью – с другой существует разрыв и полное непонимание друг друга, которое может привести к росту протестных настроений в молодежной среде. Чиновники не идут на прямой контакт с молодежью, не отвечают на «острые» вопросы, и, что самое главное – не учитывают то, что молодежь пользуется современными телекоммуникационными механизмами, теми же соцсетями. Однако, судя по всему, свердловские власти намерены по-прежнему соперничать со скоростью распространения информации в соцсетях с помощью проведения «разъяснительных бесед по деятельности исполнительных органов государственной власти».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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