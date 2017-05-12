Уральские олигархи не желают платить за выборную кампанию Куйвашева: «А зачем?»

Публикации за 12.05.17

Старт праймериз «Единой России» запустил активную фазу губернаторской кампании в Свердловской области. В ближайшие три недели врио губернатора Евгений Куйвашев отправится в предвыборный вояж по региону для встреч с секретарями «первичек» ЕР. Главной целью будет «обкатка» на местах его программы «Пятилетка развития». Тем же самым будет вынужден заниматься спарринг-партнер Куйвашева, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, поскольку конкурировать с одобренным президентом РФ кандидатом для него не имеет смысла – победитель праймериз ЕР определен заранее.

Но на этом этапе предвыборный штаб Евгения Куйвашева столкнулся с незапланированной проблемой. Как выяснилось, ресурсы для начала масштабной пиар-кампании есть, но денег на ее проведение нет. Например, как сообщают источники NDNews.ru, еще в конце апреля штабу было выдано задание провести социологическое исследование, но до сих пор никто не взялся за эту работу, так как нет финансирования. Стоит заметить, что соцопросы для избирательной кампании требуют тщательной подготовки, так как их результаты во многом определяют будущую работу предвыборного штаба кандидата. Не спешили начинать и губернаторские праймериз «Единой России», ссылаясь на майскую занятость. Как и любое дело, эта затея требует средств.

Предполагалось, что вопрос с деньгами решится на встрече врио губернатора с уральскими миллиардерами, которая состоялась 27 апреля. В том совещании приняли участие Дмитрий Пумпянский («Синара»), Андрей Козицын (УГМК), Игорь Алтушкин (РМК), Андрей Комаров (ЧТПЗ), Зелимхан Муцоев (ГК «Регионы»), Артем Биков («Корпорация СТС»), Виталий Кочетков («Мотив»), Вениамин Голубицкий («Ренова») и Владислав Соловьев («Русал»). В администрации губернатора не скрывали, что на встрече будет обсуждаться, в том числе, и заявленная Куйвашевым предвыборная программа. Однако прошло две недели, но стоимость избирательной кампании врио губернатора до сих пор не озвучена. Источники NDNews.ru полагают, что руководитель штаба, первый замгубернатора Владимир Тунгусов, перехитрил сам себя. «Элите показали, что на выборах победит Куйвашев, а элита не посчитала нужным за это платить. Зачем, если Куйвашев и так победит?», – отмечают наблюдатели.

Добавим, что для проведения губернаторской кампании, даже с учетом административного ресурса, нужны колоссальные средства. По оценкам федеральных политтехнологов, расходы на губернаторские выборы в конкурентном регионе (каким может стать Свердловская область) начинаются от 100 миллионов рублей. Любопытными на этом фоне выглядят последние решения областных властей – о тратах на весьма не срочные нужды, такие как форма для спортсменов, из резервного фонда. Пиар на благотворительности – популярный прием в предвыборный сезон, но на средства резервного фонда провести кампания все-таки не удастся.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

Уральцы рвутся отдыхать – продажи идут уже на осень. / Срочно. На Сортировке загорелся склад с пиломатериалами. / Для кого прозвенит «Последний звонок»?. Министров отправят в территории усмирять молодежь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»