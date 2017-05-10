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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

Предвыборная щедрость: Куйвашев начал тратить на подарки резервный фонд

Предвыборная щедрость: Куйвашев начал тратить на подарки резервный фонд

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев начал распоряжаться резервным фондом по своему усмотрению. Неприкосновенный запас региона, откуда идут средства, например, на ликвидацию последствий паводков, лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций, глава региона стал тратить на менее экстренные цели.

Сегодня департамент информполитики губернатора Свердловской области разослал в СМИ информацию о том, что Евгений Куйвашев оплатил форму маленьким хоккеистам из деревни Баранникова в Камышловском районе. Поступок, безусловно, благородный и правильный. Проблема в том, что 150 тысяч рублей на амуницию для юных спортсменов губернатор выделил не из собственных средств. Напомним, в прошлом году Евгений Куйвашев (примерно 270 тысяч в месяц), а его официальная супруга Наталья – 9 млн 967 тысяч рублей (примерно 830 тысяч в месяц). Очередной щедрый жест г-н Куйвашев сделал за счет средств областного резервного фонда.

При этом в северных территориях Свердловской области , а спасатели готовятся , и на этом фоне трата средств резервного фонда – пусть даже на добрые дела – выглядит несколько опрометчивой и поспешной. Более того, жертвы паводка в Ирбите в 2016 году .

Интересно, что действия губернатора не являются незаконными, поскольку минувшей зимой были внесены изменения в правила расходования средств резервного фонда. По новым поправкам, деньги можно тратить, например, «на оказание единовременной помощи жителям Свердловской области», скорее всего, по этой статье и снабдят амуницией маленьких хоккеистов.

Добавим, что благотворительность – это не единственное, куда с нынешнего года можно тратить средства резервного фонда. Например, в новом регламенте есть обтекаемый пункт «к иным мероприятиям, на финансовое обеспечение которых выделяются средства резервного фонда правительства Свердловской области, относятся… другие мероприятия, проводимые по решениям губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области». Ранее эксперты предполагали, что неприкосновенный запас могут потратить ближайшим летом на организацию «Иннопрома».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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