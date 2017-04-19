Евгений Куйвашев снова заработал в три раза меньше своей супруги

Публикации за 19.04.17

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах и доходах своей семьи за прошлый год.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в 2016 году Евгений Владимирович заработал 3 млн 333 тысячи 628 рублей, что примерно на 16 тысяч меньше, чем в 2015 году. Зато доход его супруги вырос с 9 млн 329 тысяч до 9 млн 967 тысяч рублей.

В составе движимого и недвижимого имущества семьи Куйвашевых изменений не произошло. Врио губернатора имеет только прицеп и гидроцикл, его супруга – «Тойоту РАВ 4». Также Евгений Владимирович отметил в декларации квартиру в 144 «квадрата» и еще 1/3 квартиры чуть поменьше (остальные доли за женой и ребенком) и квартиру в пользовании. У его супруги в собственности еще одна полноценная квартира и доли в трех объектах нежилого имущества.

Напомним, ранее о доходах отчитались полпред Игорь Холманских, сенаторы Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель и депутаты Госдумы от Свердловской области. Оригинальнее всех поступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который на днях заявил о намерении выдвинуться в губернаторы: он послал сведения о своих доходах и имуществе одновременно в администрацию губернатора (куда и был обязан по закону), и в редакции уральских СМИ.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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