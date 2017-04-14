Самым богатым депутатом Госдумы от Среднего Урала стал сын «супермаркетного короля» / На втором месте – старый коммунист, на третьем – главный юрист парламента

Публикации за 14.04.17

Вслед за главой государства Владимиром Путиным, администрацией президента и сенаторами Совета Федерации о своих доходах и имуществе за 2016 год отчитались депутаты Государственной думы.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, эта информация особенно интересна в свете того, что после сентябрьских выборов список парламентариев, представляющих Свердловскую область, обновился более чем наполовину, из него исчезли девять депутатов из 14. Это чемпион по доходам за 2015 год Геннадий Носовко (96,5 млн рублей), занимавший вторую строчку Отари Аршба (18,3 млн рублей), Владимир Таскаев (четвертое место в 2016 году с 11 млн рублей), Валерий Черешнев, Валерий Якушев, Павел Дорохин, Константин Субботин, Лариса Фечина и Роман Чуйченко. Их места в новом созыве заняли члены фракции «Единой России» Павел Крашенинников (он уже заседал в прошлом созыве, но представлял другой регион), Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Андрей Ветлужских, Лев Ковпак, Максим Иванов, Сергей Бидонько и либерал-демократы Игорь Торощин и Данил Шилков.

Победителем за 2016 год оказался новичок Госдумы – единоросс Лев Ковпак, сын основателя сети супермаркетов «Кировский»: его доход составил 35 млн 652 тысячи 545 рублей. Супруги у потомственного депутата, согласно декларации, нет, несовершеннолетний ребенок доходов не имеет. Лев Игоревич Ковпак владеет двумя крупными земельными участками, двумя домами, пятью квартирами, четырьмя гаражами и гаражными боксами, а вот автомобилей и другого движимого имущества у него почему-то нет.

На втором месте – заслуженный ветеран Госдумы от КПРФ Николай Езерский, работающий в Госдуме более трех сроков подряд. Он задекларировал почти 17 млн рублей (год назад – 14,1 млн рублей), еще 5,5 млн заработала его супруга. Депутат по-прежнему владеет землей под ИЖС (1325 кв. м) и двумя жилыми домами – 509 и 112 кв. м. У депутата, как и в прошлом году, имеется автомобиль «Мерседес S-500», а у его супруги – «Лексус LХ-570».

Тройку замыкает председатель законодательного комитета Госдумы, единоросс Павел Крашенинников в 2016 году заработал 6 млн 630 тысяч 759 рублей, его супруга – чуть больше 2 млн рублей. В собственности у депутата – один земельный участок, полтора жилого дома, 1,25 квартиры и машиноместо. Автомобиль у главного юриста Госдумы один на двоих с женой в совместной собственности – Lexus RX-350.

Беспартийный депутат Андрей Альшевских, выдвинутый «Единой Россией», в 2016 году заработал 3 млн 071 тыс 169 рублей, его супруга, судя по заявленному доходу «0.00», не работает. В собственности у депутата – земельный участок (1346 кв м), жилой дом (431 кв м), баня (55 кв м), бассейн (155 кв м). В собственности у супруги Андрея Альшевских – квартира площадью 50,10 кв м. На время депутатских полномочий семья Альшевских пользуется служебной квартирой площадью 84,80 кв м. Автомобилей, яхт и мотоциклов, согласно декларации, в семье бывшего коммуниста нет.

«Человек труда» Алексей Балыбердин из Нижнего Тагила в 2016 году заработал 2 млн 681 тысячу 728 рублей, его супруга – чуть больше 350 тысяч. Из недвижимости у депутата – только одна квартира на 63,9 кв м, из движимого имущества – автомобиль Nissan X-Trail и маломерное судно Yukona-330 TS. Кроме того, в пользовании у Балыбердина, его супруги и двоих детей – служебная квартира в 118,90 кв м. Также они с супругой безвозмездно пользуются еще двумя квартирами и гаражом.

Бывший министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько задекларировал за прошлый год доход в 2,7 млн рублей. На 23 тысячи больше принесла в семейный бюджет его супруга. В собственности у депутата – только одна квартира в 159 кв. м, которой пользуются его супруга и двое несовершеннолетних детей. Машины ни у самого Бидонько, ни у его супруги, согласно декларации, нет.

Старожил Госдумы, зампреда лидера фракции «Справедливой России» Александр Бурков, в прошлом году заработал почти 4 млн 555 тысяч рублей, его супруга – около 480 тысяч рублей. В собственности у главного уральского «эсера» – земельный участок, жилой дом, квартира и автоприцеп. В пользовании – служебная квартира. У его супруги – доли в жилом доме и квартире.

Профсоюзный лидер Среднего Урала Андрей Ветлужских заработал 2 млн 551 тысячу 948,32 рубля. Согласно декларации, супруги и несовершеннолетних детей он на конец 2016 года не имел. В собственности у него – квартира в 43 кв м и гараж на 16 кв м. Машины нет. В безвозмездном пользовании – еще одна квартира, площадью 59,50 кв м.

Бывший депутат свердловского областного заксо от ЕР Максим Иванов в прошлом году заработал 3 млн 086 тысяч 733 рубля, супруга – чуть больше 230 тысяч. В собственности у Иванова – квартира (72,70 кв м), 122 доля нежилого помещения в 654 кв м; у его супруги – дачный участок 1700 кв м, садовый домик 69,3 кв м, и квартира в 121 кв м. В пользовании у семьи Ивановых две квартиры – 121 и 73 кв м. На супругу записаны два автомобиля: Mercedes-Benz GL 350 и Volkswagen Touareg.

Еще один старожил Госдумы, единоросс Зелимхан Муцоев, снова не попал в тройку самых успешных: он задекларировал доход «всего» в 4 млн 567 тысяч 139 рублей. Супруги у него, согласно декларации, нет, но есть трое несовершеннолетних детей. Муцоев владеет пятью земельными участками, тремя жилыми домами, гаражом, трансформаторной подстанцией и автомобилем БМВ 760 LI.

Единоросс Александр Петров заработал 4 млн 656 тысяч 497 рублей, супруга – 661 тысячу. В собственности у Петрова – земельный участок и жилой дом, в пользовании – служебная квартира. Кроме того, депутат Петров – поклонник отечественного автопрома: за ним записаны два автомобиля – ЗАЗ-986 МД и Лада-212140.

Новичок Госдумы, жириновец Игорь Торощин в прошлом году заработал 3 млн 405тыс 463 рубля, супруга – чуть больше 146 тысяч. У Торощина с супругой одна квартира – в собственности, и одна – служебная, на время депутатских полномочий. Передвигается Игорь Торощин на Мазде-3.

Его однопартиец, Данил Шилков, тоже новичок в парламенте, задекларировал доход в 3 млн 049 тысяч 640 рублей, супруга не имеет дохода. В общей сложности супруги Шилковы владеют тремя земельными участками, одним домом, 2,5 квартирами и двумя нежилыми помещениями. Кроме того, у Данила Шилкова – самый впечатляющий в новом составе свердловских депутатов Госдумы набор движимого имущества: Фольксваген TOUAREG, мотоцикл КТМ 530 ЕХС, мотовездеход Bombardier Outlander 400 MAX XT, снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800.

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, который пришел в Госдуму из свердловского областного заксо, в 2016 году заработал 3 млн 977 тысяч 423 рубля. Супруги у него, согласно декларации, нет, хотя есть четверо детей. В собственности у чемпиона – жилой дом, нежилое помещение площадью 106,6 кв м, квартира в пользовании и автомобиль BMW 528 ixDrive.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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