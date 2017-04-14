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Публикации за 14.04.17

Самым богатым депутатом Госдумы от Среднего Урала стал сын «супермаркетного короля» / На втором месте – старый коммунист, на третьем – главный юрист парламента

Самым богатым депутатом Госдумы от Среднего Урала стал сын «супермаркетного короля» На втором месте – старый коммунист, на третьем – главный юрист парламента

Вслед за главой государства Владимиром Путиным, администрацией президента и сенаторами Совета Федерации о своих доходах и имуществе за 2016 год отчитались депутаты Государственной думы.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, эта информация особенно интересна в свете того, что после сентябрьских выборов список парламентариев, представляющих Свердловскую область, обновился более чем наполовину, из него исчезли девять депутатов из 14. Это , занимавший вторую строчку Отари Аршба (18,3 млн рублей), Владимир Таскаев (четвертое место в 2016 году с 11 млн рублей), Валерий Черешнев, Валерий Якушев, Павел Дорохин, Константин Субботин, Лариса Фечина и Роман Чуйченко. Их места в новом созыве заняли члены фракции «Единой России» Павел Крашенинников (он уже заседал в прошлом созыве, но представлял другой регион), Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Андрей Ветлужских, Лев Ковпак, Максим Иванов, Сергей Бидонько и либерал-демократы Игорь Торощин и Данил Шилков.

Победителем за 2016 год оказался новичок Госдумы – единоросс Лев Ковпак, сын основателя сети супермаркетов «Кировский»: его доход составил 35 млн 652 тысячи 545 рублей. Супруги у потомственного депутата, согласно декларации, нет, несовершеннолетний ребенок доходов не имеет. Лев Игоревич Ковпак владеет двумя крупными земельными участками, двумя домами, пятью квартирами, четырьмя гаражами и гаражными боксами, а вот автомобилей и другого движимого имущества у него почему-то нет.

На втором месте – заслуженный ветеран Госдумы от КПРФ Николай Езерский, работающий в Госдуме более трех сроков подряд. Он задекларировал почти 17 млн рублей (год назад – 14,1 млн рублей), еще 5,5 млн заработала его супруга. Депутат по-прежнему владеет землей под ИЖС (1325 кв. м) и двумя жилыми домами – 509 и 112 кв. м. У депутата, как и в прошлом году, имеется автомобиль «Мерседес S-500», а у его супруги – «Лексус LХ-570».

Тройку замыкает председатель законодательного комитета Госдумы, единоросс Павел Крашенинников в 2016 году заработал 6 млн 630 тысяч 759 рублей, его супруга – чуть больше 2 млн рублей. В собственности у депутата – один земельный участок, полтора жилого дома, 1,25 квартиры и машиноместо. Автомобиль у главного юриста Госдумы один на двоих с женой в совместной собственности – Lexus RX-350.

Беспартийный депутат Андрей Альшевских, выдвинутый «Единой Россией», в 2016 году заработал 3 млн 071 тыс 169 рублей, его супруга, судя по заявленному доходу «0.00», не работает. В собственности у депутата – земельный участок (1346 кв м), жилой дом (431 кв м), баня (55 кв м), бассейн (155 кв м). В собственности у супруги Андрея Альшевских – квартира площадью 50,10 кв м. На время депутатских полномочий семья Альшевских пользуется служебной квартирой площадью 84,80 кв м. Автомобилей, яхт и мотоциклов, согласно декларации, в семье бывшего коммуниста нет.

«Человек труда» Алексей Балыбердин из Нижнего Тагила в 2016 году заработал 2 млн 681 тысячу 728 рублей, его супруга – чуть больше 350 тысяч. Из недвижимости у депутата – только одна квартира на 63,9 кв м, из движимого имущества – автомобиль Nissan X-Trail и маломерное судно Yukona-330 TS. Кроме того, в пользовании у Балыбердина, его супруги и двоих детей – служебная квартира в 118,90 кв м. Также они с супругой безвозмездно пользуются еще двумя квартирами и гаражом.

Бывший министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько задекларировал за прошлый год доход в 2,7 млн рублей. На 23 тысячи больше принесла в семейный бюджет его супруга. В собственности у депутата – только одна квартира в 159 кв. м, которой пользуются его супруга и двое несовершеннолетних детей. Машины ни у самого Бидонько, ни у его супруги, согласно декларации, нет.

Старожил Госдумы, зампреда лидера фракции «Справедливой России» Александр Бурков, в прошлом году заработал почти 4 млн 555 тысяч рублей, его супруга – около 480 тысяч рублей. В собственности у главного уральского «эсера» – земельный участок, жилой дом, квартира и автоприцеп. В пользовании – служебная квартира. У его супруги – доли в жилом доме и квартире.

Профсоюзный лидер Среднего Урала Андрей Ветлужских заработал 2 млн 551 тысячу 948,32 рубля. Согласно декларации, супруги и несовершеннолетних детей он на конец 2016 года не имел. В собственности у него – квартира в 43 кв м и гараж на 16 кв м. Машины нет. В безвозмездном пользовании – еще одна квартира, площадью 59,50 кв м.

Бывший депутат свердловского областного заксо от ЕР Максим Иванов в прошлом году заработал 3 млн 086 тысяч 733 рубля, супруга – чуть больше 230 тысяч. В собственности у Иванова – квартира (72,70 кв м), 122 доля нежилого помещения в 654 кв м; у его супруги – дачный участок 1700 кв м, садовый домик 69,3 кв м, и квартира в 121 кв м. В пользовании у семьи Ивановых две квартиры – 121 и 73 кв м. На супругу записаны два автомобиля: Mercedes-Benz GL 350 и Volkswagen Touareg.

Еще один старожил Госдумы, единоросс Зелимхан Муцоев, снова не попал в тройку самых успешных: он задекларировал доход «всего» в 4 млн 567 тысяч 139 рублей. Супруги у него, согласно декларации, нет, но есть трое несовершеннолетних детей. Муцоев владеет пятью земельными участками, тремя жилыми домами, гаражом, трансформаторной подстанцией и автомобилем БМВ 760 LI.

Единоросс Александр Петров заработал 4 млн 656 тысяч 497 рублей, супруга – 661 тысячу. В собственности у Петрова – земельный участок и жилой дом, в пользовании – служебная квартира. Кроме того, депутат Петров – поклонник отечественного автопрома: за ним записаны два автомобиля – ЗАЗ-986 МД и Лада-212140.

Новичок Госдумы, жириновец Игорь Торощин в прошлом году заработал 3 млн 405тыс 463 рубля, супруга – чуть больше 146 тысяч. У Торощина с супругой одна квартира – в собственности, и одна – служебная, на время депутатских полномочий. Передвигается Игорь Торощин на Мазде-3.

Его однопартиец, Данил Шилков, тоже новичок в парламенте, задекларировал доход в 3 млн 049 тысяч 640 рублей, супруга не имеет дохода. В общей сложности супруги Шилковы владеют тремя земельными участками, одним домом, 2,5 квартирами и двумя нежилыми помещениями. Кроме того, у Данила Шилкова – самый впечатляющий в новом составе свердловских депутатов Госдумы набор движимого имущества: Фольксваген TOUAREG, мотоцикл КТМ 530 ЕХС, мотовездеход Bombardier Outlander 400 MAX XT, снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800.

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, который пришел в Госдуму из свердловского областного заксо, в 2016 году заработал 3 млн 977 тысяч 423 рубля. Супруги у него, согласно декларации, нет, хотя есть четверо детей. В собственности у чемпиона – жилой дом, нежилое помещение площадью 106,6 кв м, квартира в пользовании и автомобиль BMW 528 ixDrive.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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