Чиновники в третий раз запретили «Монстрацию» в Екатеринбурге (ДОКУМЕНТ) / И пригрозили штрафами за непослушание

Публикации за 13.05.17

Третья по счету попытка провести «Монстрацию» в Екатеринбурге закончилась провалом. Молодежное шествие в воскресенье, 14 мая, не состоится, так как власти снова не согласовали заявку на проведение публичной акции. Организаторы считают, что причины отказа сомнительные, но во избежание проблем с полицией просят участников не приходить на точку сбора, передает корреспондент NDNews.ru.

В этот раз чиновники запретили «Монстрацию» по причине несоблюдения требований постановления №333 правительства Свердловской области. Как ранее писал NDNews.ru, в прошлом году власти разделили все массовые мероприятия на политические и развлекательные. Первые согласует областное министерство общественной безопасности по ФЗ №54, вторые – администрация Екатеринбурга по областному постановлению №333. Основное различие заключается в том, что для проведения политической акции достаточно подать стандартное уведомление, а для организации веселого шествия требуется пакет документов, в том числе гарантии безопасности участников мероприятия (наем ЧОП и проверка площадки саперами).

Как рассказал организатор Сергей, «Монстрация» была заявлена как «костюмированная прогулка/политическое шествие», то есть должна регламентироваться ФЗ №54. Но министерство общественной безопасности передало заявку в мэрию, где уже сформулировали отказ по ПП №333.

«С точки зрения законодательства причин для отказа я не вижу. Это сугубо наше мнение, мы его никому не навязываем, но причина отказа в этом году в прошлогодних плакатах, с отзывами о работе властей», – отметил собеседник агентства.

В прошлом году к шествию монстрантов 1 мая действительно присоединилась группа людей с транспарантами, пародирующими лозунги «Единой России». Рядом с ними шагал «активист» с маской лица губернатора Евгения Куйвашева и в плаще, увешанном денежными купюрами.

«Эти плакаты пришли вместе с проплаченной организованной группой людей, которые не только скомпрометировали всю «Монстрацию», но и не постеснялись рассчитаться в присутствии организаторов, полиции, людей из министерства общественной безопасности. На наш взгляд, причина отказа в этом, других причин просто нет. Конечно мы как организаторы «Монстрации» должны следить за контентом в первую очередь, но на тот момент мы просто не ожидали такого поворота событий и не были к нему готовы», – добавил Сергей.

По его словам, администрация города предупредила организаторов, что в полицию направлено уведомление о возможном несанкционированном митинге. То есть участники незаконной «Монстрации» рискуют попасть под административную ответственность. В соцсетях монстрантов просят не приходить завтра на точку сбора.

Добавим, что в этом году первым организатором «Монстрации» вызвался быть горожанин Александр Семухин. Сначала сотрудники областного министерства не согласовали проведение шествия на 1 мая, ссылаясь на ошибки в поданной заявке. Затем последовал отказ на проведение «Монстрации» 6 мая, так как по логике чиновников маршрут акции мешал подготовке ко дню Победы в Екатеринбурге. После этого за проведение шествия 14 мая взялись прежние организаторы акции, но безуспешно. «Это беспредел, политическое решение», – не скрывают расстройства участники сообщества уральской «Монстрации». По всей видимости, попыток провести шествие с дурацкими лозунгами в Екатеринбурге больше не будет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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