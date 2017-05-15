Избирательное «крепостное право» отменят уже к сентябрю / Это позволит увеличить число избирателей на 10 млн человек

Публикации за 15.05.17

Избирательное «крепостное право», которое обязывает человека либо голосовать только по месту регистрации, либо получать там открепительные удостоверения перед каждыми выборами, будет отменено уже к региональным выборам 10 сентября 2017 года.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, об этом заявил сегодня на заседании рабочей группы в ЦИК заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. «Я прошу очень внимательно отнестись к этой информации в первую очередь руководителей региональных избирательных комиссий тех регионов, где осенью пройдут выборы законодательных собраний или губернаторов, потому что выборы пройдут уже по новому закону», – подчеркнул он.

Нынешние выборы станут своеобразным тестированием новой системы, необходимым перед предстоящими выборами президента РФ. Пока новации будут распространяться только на региональные выборы, на муниципальных все остаётся без изменений.

По словам Булаева, миллионы граждан РФ сейчас фактически лишены своих избирательных прав, потому что проживают не по месту регистрации, зачастую – даже в другом конце страны. Ездить из Москвы в Пензу или Тамбов за открепительным удостоверением, заявил Булаев, нормальный человек просто не будет, так как это требует больших затрат. В результате такие люди пропускают выборы вообще. Теперь им будет достаточно обратиться в день выборов в избирком по месту фактического пребывания и написать заявление о своём намерении проголосовать именно здесь.

Эксперты ЦИК предполагают, что реформа увеличит явку избирателей на 5-6 млн человек. Либеральные эксперты называют ещё более высокую цифру – 10-15 млн человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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