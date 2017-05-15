NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

Избирательное «крепостное право» отменят уже к сентябрю / Это позволит увеличить число избирателей на 10 млн человек

Избирательное «крепостное право» отменят уже к сентябрю Это позволит увеличить число избирателей на 10 млн человек

Избирательное «крепостное право», которое обязывает человека либо голосовать только по месту регистрации, либо получать там открепительные удостоверения перед каждыми выборами, будет отменено уже к региональным выборам .

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, об этом заявил сегодня на заседании рабочей группы в ЦИК заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. «Я прошу очень внимательно отнестись к этой информации в первую очередь руководителей региональных избирательных комиссий тех регионов, где осенью пройдут выборы законодательных собраний или губернаторов, потому что выборы пройдут уже по новому закону», – подчеркнул он.

Нынешние выборы станут своеобразным тестированием новой системы, необходимым перед предстоящими выборами президента РФ. Пока новации будут распространяться только на региональные выборы, на муниципальных все остаётся без изменений.

По словам Булаева, миллионы граждан РФ сейчас фактически лишены своих избирательных прав, потому что проживают не по месту регистрации, зачастую – даже в другом конце страны. Ездить из Москвы в Пензу или Тамбов за открепительным удостоверением, заявил Булаев, нормальный человек просто не будет, так как это требует больших затрат. В результате такие люди пропускают выборы вообще. Теперь им будет достаточно обратиться в день выборов в избирком по месту фактического пребывания и написать заявление о своём намерении проголосовать именно здесь.

Эксперты ЦИК предполагают, что реформа увеличит явку избирателей на 5-6 млн человек. Либеральные эксперты называют ещё более высокую цифру – 10-15 млн человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

Участникам фестиваля «Аэлита» объяснят, почему их рассказы никуда не берут. / В Свердловской области продукты питания проверят на соответствие ГОСТам. / Руководителю свердловского УФСБ Александру Вяткину продлевают контракт сроком на год.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter