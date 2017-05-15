Как проголосовать в чужом городе на выборах-2017: инструкция (СЛАЙДЫ)

Публикации за 15.05.17

Сегодня в Центральной избирательной комиссии РФ состоялось обсуждение законопроекта, который, как ожидается, будет принят Госдумой в ближайшие недели и отменит такое явление, как открепительные удостоверения. Теперь, чтобы проголосовать не по месту регистрации, не нужно ехать туда за открепительным удостоверением, а следует обратиться в комиссию по месту пребывания.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о тонкостях новой системы рассказал зампреда ЦИК Николай Булаев. Он назвал три группы избирателей, которые могут принимать участие в выборах не по месту регистрации. Во-первых, это граждане, длительное время фактически проживающие вне места регистрации. По оценкам региональных избиркомов, численность данной группы превышает 5 миллионов. Во-вторых, это люди, выезжающие со своего постоянного места жительства за 45 – 5 дней до дня выборов и точно знающие, где они планируют голосовать. К данной группе как раз относятся избиратели, ранее получавшие открепительные удостоверения. По оценкам ЦИК, численность данной группы составляет около 1 миллиона человек. К третьей, самой проблемной группе, относятся граждане, которые решают уехать из дома менее чем за 4 дня до выборов. «Количество таких избирателей не слишком велико и исчисляется в пределах 500 тысяч. Вместе с тем, мы не имеем права в какой-либо мере ограничивать права ни одной, даже малочисленной группы избирателей», – сказал Николай Булаев.

Граждане первой группы могут заранее явиться в территориальную избирательную комиссию (за 45 – 5 дней до дня голосования) либо в участковую избирательную комиссию (за 10 – 5 дней до дня голосования) по месту, где они фактически проживают, и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем участке. В день голосования они просто приходят туда, включаются дополнительно в список избирателей и голосуют.

Похожий механизм предусматривается и для второй группы избирателей, только подавать заявления они будут заранее в избирательные комиссии по месту жительства. Также предусматривается возможность подачи заявления в электронном виде через Единый портал госуслуг или МФЦ.

Для третьей группы избирателей предусматривается возможность оформления заявления о голосовании по месту нахождения в участковой избирательной комиссии по месту жительства за 4 и менее дней до дня голосования, но не позднее 14.00 субботы, предшествующей дню выборов. В заявлении избиратель указывает свои персональные данные, в том числе, данные паспорта и место жительства. После оформления заявления избиратель исключается из списка избирателей по месту жительства и может принять участие в голосовании на том избирательном участке, где будет находиться в день голосования.

Бланки заявлений будут подлежать отдельному учету и иметь несколько степеней защиты. При оформлении заявления на него будет наклеиваться специальная защитная марка, которая будет состоять из двух частей. При явке на избирательный участок избиратель включается в список избирателей дополнительно, при этом одна из частей марки отклеивается и переносится в список избирателей, что будет очень наглядно для наблюдателей. Представители партий поинтересовались, не боится ли ЦИК массовой подделки таких заявлений. Однако Николай Булаев заверил, что подделать его будет технически очень сложно, а кроме того, за такие действия будут установлены такие санкции, что они «отобьют охоту» у всех желающих. Кроме того, он заявил, что программное обеспечение ГАС «Выборы» будет доработано таким образом, чтобы полностью исключить возможность регистрации одного избирателя на двух и более избирательных участках. Как заверяет руководство ЦИК, новая схема полностью надежна и прозрачна.

Планируется, что в Свердловской области новая схема будет введена уже на губернаторских выборах 10 сентября.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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