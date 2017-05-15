NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

Свердловский минфин отчитался о росте доходов, но депутаты решили проредить налоговые льготы

Свердловский минфин отчитался о росте доходов, но депутаты решили проредить налоговые льготы

Сегодня на заседании бюджетного комитета заксо министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отчиталась о доходах бюджета. Налоговые и неналоговые доходы за полугодие составили 42,7 млрд рублей, это на 6,2 млрд рублей больше, чем годом ранее.

В частности, среди налоговых доходов доля налога на прибыль составила 19,2 млрд, НДФЛ – 13,4 млрд рублей. Последнее она объяснила ростом фонда оплаты труда в отдельных сферах – культура, развлечения, страхование. При этом Кулаченко почему-то не упомянула о трёх миллиардах, которые потеряет бюджет из-за .

Неналоговые доходы составили 864,4 млн рублей. Поступления снизились на 11,8 процента по сравнению с прошлым годом, Кулаченко подчеркнула, что в прошлом году в этот период поступили средства от продажи госимущества, а сейчас таких доходов нет.

Вместе с этим упали поступления по акцизам, глава бюджетного комитета Владимир Терешков был явно расстроен этим фактом и предложил пересмотреть льготы для пивоваров – ранее регион принимал законопроект о льготе по налогу по имущество, чтобы поддержать отрасль. «Действительно, льгота есть, надо рассматривать, что с ней делать», – согласилась Кулаченко. Терешков в ответ заявил, что пивовары не выполняют тех показателей по акцизам, которые подразумевались в соответствующем законе. «Или последнее китайское предупреждение им, или какой-то другой вариант, убирать льготу, например», – резюмировал председатель комитета.

Сегодня, кстати, депутаты решили убрать льготу для предприятий, занимающихся автобусно-троллейбусными перевозками. Правда, после банкротства перевозчика в Каменск-Уральском таких предприятий нет. Напомним, до конца года депутаты должны решить, для промышленных и транспортных предприятий. СОСПП пообещал помочь с перечнем льгот, которые можно убрать как неэффективные, если эта льгота останется.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

Олег Ягодин написал об уходе из «Курары», состоятся ли майские концерты – неизвестно. / Энергетики учатся тушить природные пожары и бороться с ЧС. / Уральским предприятиям с сотрудниками-инвалидами вернут налоговые льготы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter