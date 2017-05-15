Ловля рыбки в мутной воде и принуждение АП к диалогу, – эксперты об идее выдвижения единых кандидатов-оппозиционеров

Публикации за 15.05.17

Возрождение интриги переговоров парламентских партий по выдвижению единых кандидатов на губернаторских выборах может расцениваться как сигнал Администрации президента, которая не идет на контакт с «системной оппозицией». При этом, несмотря на очевидные проблемы создания альянса, в одном-двух регионах такой вариант может пройти – и как пример эксперты называют Свердловскую область, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, сегодня на региональной конференции «Справедливой России» в Екатеринбурге депутат Госдумы Александр Бурков заявил, что до конца мая решится вопрос о выдвижении единых оппозиционных кандидатов в губернаторы в семи регионах. От эсеров заявлены Александр Бурков в Свердловской области, Анатолий Грешневиков в Ярославской области, Ирина Петеляева в Карелии. От КПРФ кандидатами могут стать сенатор Вячеслав Мархаев в Бурятии и депутат заксобрания Кировской области Сергей Мамаев. Депутаты ЛДПР Александр Шерин и Алексей Диденко могут быть выдвинуты в Рязанской и Томской областях соответственно.

«Возникли сложности в переговорах, потому что губернаторы испугались единого кандидата от оппозиции и побежали на Старую площадь. Идет сильное противодействие. Я полагаю, что шансы на победу есть, хотя никто не отменял административного ресурса. В течения мая партии придут к консенсусу», – отметил Бурков.

Федеральные политологи не исключают возможного альянса партий, но указывают на многочисленные трудности. «Переговоры по такому большому количеству территорий сложно провести правильно. Указания московских партийцев вполне могут пойти вразрез с интересами местных отделений. На этом уровне договоренности могут быть саботированы, а единый кандидат рискует не пройти муниципальный фильтр», – отмечает Алексей Швайгерт.

Кроме того, по словам эксперта, политические партии за несколько лет привыкли играть по правилам Администрации президента, торговаться и выставлять заведомо технических кандидатов на выборах. Ситуация изменилась с приходом новой команды управленцев в АП, с которой у «системной оппозиции» не получается наладить контакт. «Заявление Буркова – это очередной сигнал Кремлю, попытка привлечь внимание к этому вопросу. Сейчас у партий появилась возможность «половить рыбку в мутной воде», и объединение оппозиции на губернаторских кампаниях была бы сильной пощечиной Администрации президента. Единые кандидаты – это не столько шантаж, сколько угроза действия, которая может встряхнуть нынешний состав АП», – считает собеседник агентства.

Политолог Евгений Минченко отмечает, что для создания альянса нужно решить проблему доверия партий друг к другу. Кроме того, встает вопрос бенефициара объединения на выборах – если в Свердловской области единым кандидатом становится эсер, то к нему перейдут все ресурсы. «Но сейчас ни у одной из оппозиционных парламентской партий нет возможности поодиночке пройти муниципальный фильтр. Ни у коммунистов, ни у ЛДПР нет сопоставимого кандидата, как Александр Бурков. Так что объединение партий в Свердловской области – вариант очевидный, но труднореализуемый. По другим регионам тоже есть сложности, хотя Свердловская область пока дальше всех продвинулась в этом вопросе», – добавил эксперт.

Между тем, региональные отделения КПРФ и ЛДПР скептически отнеслись к идее выдвижения Александра Буркова в губернаторы от оппозиции, отмечает NDNews.ru. «Все консультации по выдвижению единого кандидата ведутся в Москве, и достаточно давно. Но на уровне Свердловской области КПРФ и «Справедливая Россия» на эту тему не общались, – сообщил секретарь обкома коммунистов Александр Ивачев. – Конечно, мы несколько обескуражены последними законодательными инициативами по поводу муниципального фильтра. Это вносит элемент неожиданности, и переговоры сильно будут зависеть от того, насколько удастся этот фильтр преодолеть».

У свердловских либерал-демократов более жесткая позиция. «ЛДПР никогда ни с кем не объединяется. В Свердловской области у нас будет свой партийный кандидат. Его имя станет известно по итогам съезда Высшего совета партии», – заявил координатор реготделения партии Антон Гусев.

Добавим, что губернаторские выборы в сентябре 2017 года пройдут в 14 регионах России. Новых глав выберут жители Белгородской, Свердловской, Саратовской, Томской, Рязанской, Новгородской, Кировской, Ярославской и Калининградской областей, а также избиратели Севастополя, Мордовии, Бурятии, Пермского края и Карелии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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