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Публикации за 31.05.17

КПРФ назвала кандидата в губернаторы, ЛДПР анонсировала на 10-е, эсеры все еще мечтают о «едином»

КПРФ назвала кандидата в губернаторы, ЛДПР анонсировала на 10-е, эсеры все еще мечтают о «едином»

Свердловские отделения партий КПРФ и ЛДПР официально выдвинут кандидатов в губернаторы на следующей неделе. Областная конференция либерал-демократов назначена на 10 июня, предположительно, в этот же день состоится заседание обкома коммунистов. Эсеры по-прежнему заявляют о переговорах по консолидированному кандидату от оппозиции, отложив региональную конференцию на июль.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вчера в Москве высший совет ЛДПР обсуждал возможные кандидатуры в губернаторы Свердловской области, но окончательное решение не было принято. Задержка не связана с переговорами о выдвижении консолидированного кандидата от оппозиции, заявил информагентству координатор регионального отделения партии Антон Гусев. «У ЛДПР будет свой кандидат, и он станет известен со дня на день. В пятницу я отправляюсь в Москву, может все решится к этому моменту», – отметил он. По некоторым данным, в числе потенциальных кандидатов рассматриваются депутаты Госдумы РФ Игорь Торощин и Данил Шилков, глава фракции ЛДПР в Свердловском заксо Михаил Зубарев. Однако Антон Гусев эту информацию опроверг, назвав подобные предположения слухами.

Зато коммунисты со своим кандидатом уже определились. Как сообщил источник NDNews.ru, на прошедшем съезде КПРФ в Москве была согласована кандидатура управляющего директора ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова. Его должны утвердить на областной конференции, которая ориентировочно состоится 10 или 17 июня.

Между тем в «Справедливой России» продолжают настаивать на выдвижении консолидированного кандидата от оппозиции. Какое-то решение должно было прозвучать в конце мая, но в партии заявили о трудностях в переговорах. «Возникли сложности в диалоге. К примеру, есть трудности с голосованием в Нижнем Тагиле, если будет выдвинут эсер в Свердловской области. По другим регионам есть еще 24 города, где трудно договориться. Но переговоры продолжаются. Решение будет принято в первой половине июня», – прокомментировал NDNews.ru лидер свердловских эсеров Александр Бурков, претендующий стать главным оппозиционным кандидатом в Свердловской области. Также он сообщил, что выдвижение кандидата от «Справедливой России» будет обсуждаться только после окончания переговоров с другими партиями. Поэтому региональная конференция эсеров будет назначена не раньше июля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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