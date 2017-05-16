Предвыборное турне Куйвашева и Шептия ограничится 6 муниципалитетами

Публикации за 16.05.17

Кандидаты в кандидаты в губернаторы от «Единой России» Евгений Куйвашев и Виктор Шептий проведут пять больших встреч с партийным активом ЕР в пяти муниципалитетах в разных частях области и одну – в Екатеринбурге. По итогам этих встреч актив на местах должен принять решение о поддержке одного из двух претендентов, причем Шептий уже заявил, что на победу не претендует.

Евгения Куйвашева и его спарринг-партнера, секретаря СРО ЕР Виктора Шептия, увидят только в Первоуральске, Серове, Нижнем Тагиле, Байкалово, Сухом Логу и Екатеринбурге. Между тем в пресс-службе свердловского исполкома ЕР сообщили, что попасть на встречи в территориях все желающие горожане не смогут. «Прежде всего, это будет встреча с партийным активом, поэтому посетить ее можно будет тем, кто будет указан в специальном листе регистрации», – рассказали в исполкоме.

Напомним, на прошлой неделе региональный политсовет ЕР решил, что кандидата в губернаторы от этой партии будут выбирать именно из Куйвашева и Шептия, причем последний сразу сказал, что на победу не претендует, – для него важнее возможность, а точнее, обязанность объехать в ближайшие три недели всю область, чтобы выяснить «настроения на местах». Сразу после объявления решения политсовета о его выдвижении на праймериз секретарь отделения не выглядел особенно счастливым, но стоически заявил журналистам, что готов выполнить поставленную перед ним задачу. «Во время встреч с секретарями местных отделений мы сможем отшлифовать свою программу и посмотреть, на кого мы сможем опереться на выборах, выслушать мысли наших однопартийцев», – заявил он. Врио губернатора тоже ограничился весьма кратким комментарием относительно того, что встречи на местах нужны для корректировки его предвыборной программы и сбора предложений.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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