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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

Свердловскстат: за чертой бедности находится более 10 % уральцев

Свердловскстат: за чертой бедности находится более 10 % уральцев

К началу этого года более 10 % уральцев имели доход ниже величины прожиточного минимума. Такие данные сегодня опубликовал Свердловскстат.

Согласно подсчетам органа статистики, в 2016 году 10,1 % жителей региона имели доходы ниже величины прожиточного минимума. Это 436,6 тысяч человек. Годом ранее за чертой бедности находилось 9,7 % населения или 419,2 тысячи человек. Добавим, к IV кварталу прошлого года величина прожиточного минимума в регионе составляла 10 230 рублей, к этому году цифра стала еще меньше, 9 тысяч 973 рубля. Прожиточный минимум снизился по всей стране, соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

NDNews.ru ранее публиковал данные опроса сайта «Зарплата.ру», согласно которым рублей. Заодно выяснилось, что 22% горожан могут без проблем позволить себе покупку еды, одежды, бытовой техники. 33% опрошенных ответили, что испытывают трудности при покупке одежды и техники. 39% участников опроса сообщили, что им хватает на продукты, а покупка одежды затруднительна. 6% ответивших на сайте горожан выбрали вариант «не хватает денег даже на продукты». Согласно ), опубликованным ранее, в 2016 году каждый третий житель России оказался на грани того, что официальная статистика в РФ считает бедностью, а Всемирный банк обещает, что в 2017 году нищим станет каждый пятый россиянин. Социологи указывают, что тотальная экономия становится главной стратегией для большинства. Дети, инвалиды и пожилые родственники становятся непосильным бременем для значительной части семей. Баланс доходов и расходов домохозяйств у большей части общества строится на экономии, указывают авторы исследования. Причем если в начале кризиса, в 2014 году, расходы сокращались, в основном, за счет развлечений, поездок и крупных покупок, то сейчас стремительно растет количество граждан, которые отказывают себе в самом необходимом, вплоть до более-менее разнообразного питания. Даже ВЦИОМ насчитал 35% респондентов, которым едва хватает средств на еду или одежду.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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