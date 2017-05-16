Свердловскстат: за чертой бедности находится более 10 % уральцев

Публикации за 16.05.17

К началу этого года более 10 % уральцев имели доход ниже величины прожиточного минимума. Такие данные сегодня опубликовал Свердловскстат.

Согласно подсчетам органа статистики, в 2016 году 10,1 % жителей региона имели доходы ниже величины прожиточного минимума. Это 436,6 тысяч человек. Годом ранее за чертой бедности находилось 9,7 % населения или 419,2 тысячи человек. Добавим, к IV кварталу прошлого года величина прожиточного минимума в регионе составляла 10 230 рублей, к этому году цифра стала еще меньше, 9 тысяч 973 рубля. Прожиточный минимум снизился по всей стране, соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

NDNews.ru ранее публиковал данные опроса сайта «Зарплата.ру», согласно которым екатеринбуржцы считают порогом бедности доход на одного члена семьи менее 20 508 рублей. Заодно выяснилось, что 22% горожан могут без проблем позволить себе покупку еды, одежды, бытовой техники. 33% опрошенных ответили, что испытывают трудности при покупке одежды и техники. 39% участников опроса сообщили, что им хватает на продукты, а покупка одежды затруднительна. 6% ответивших на сайте горожан выбрали вариант «не хватает денег даже на продукты». Согласно данным исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), опубликованным ранее, в 2016 году каждый третий житель России оказался на грани того, что официальная статистика в РФ считает бедностью, а Всемирный банк обещает, что в 2017 году нищим станет каждый пятый россиянин. Социологи указывают, что тотальная экономия становится главной стратегией для большинства. Дети, инвалиды и пожилые родственники становятся непосильным бременем для значительной части семей. Баланс доходов и расходов домохозяйств у большей части общества строится на экономии, указывают авторы исследования. Причем если в начале кризиса, в 2014 году, расходы сокращались, в основном, за счет развлечений, поездок и крупных покупок, то сейчас стремительно растет количество граждан, которые отказывают себе в самом необходимом, вплоть до более-менее разнообразного питания. Даже ВЦИОМ насчитал 35% респондентов, которым едва хватает средств на еду или одежду.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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