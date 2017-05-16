Глава Асбеста написал заявление об отставке / Депутаты рассмотрят его 25 мая

Публикации за 16.05.17

Глава города Асбеста –председатель думы Андрей Холзаков написал заявление об отставке. Об этом было объявлено сегодня на совместном заседании всех постоянных депутатских комиссий местной думы.

Как рассказал NDNews.ru один из депутатов, 25 мая вопрос об отставке Холзакова будет вынесен на рассмотрение городской думы, но это скорее формальность. «Не отпустить мы его не можем, потому что он пенсионер по возрасту», – сообщил собеседник агентства. Исполнять обязанности председателя думы пока будет его зам, Валерий Белошейкин. Обязанности главы, по данным NDNews.ru, пока будет исполнять сити-менеджер Асбеста – Наталья Тихонова.

10 сентября в городе состоятся выборы нового состава думы, после чего согласно уставу Асбест перейдет на конкурсную систему избрания главы.

Отметим, что в Асбесте в последнее время было неспокойно, что, вероятно, как раз связано с началом предвыборного сезона. Тема, которая муссируется на повторяющихся митингах, – протест против строительства сурьмяного завода. Непосредственно перед майскими праздниками активисты подали в городской избирком заявление о проведении референдума по вопросу строительства завода, но в минувшую пятницу оно было отклонено из-за недочетов в документах. В середине апреля жители Асбеста уже отправили в администрацию президента России Владимира Путина петицию против строительства сурьмяного завода – всего около 13 тысяч подписей.

Асбест, Служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 16.05.17

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