Профильный комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене муниципального фильтра

Публикации за 17.05.17

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству, которым руководит свердловский единоросс Павел Крашенинников, ожидаемо отклонил законопроект группы депутатов от «Справедливой России», которым предлагалось отменить «муниципальный фильтр» для кандидатов в губернаторы от парламентских партий.

Как передает корреспондент NDNews.ru, законопроект внесли депутаты от СР Сергей Миронов, Михаил Емельянов, Олег Нилов. Они предлагали дополнить статью о выдвижении кандидатов в губернаторы следующим пунктом: «Выдвижение кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) политической партией, федеральный список кандидатов которой по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов, считается поддержанным и не требует сбора подписей». Для кандидатов от партий, не прошедших в Госдуму, эсеры предлагали установить муниципальный фильтр на уровне от 2 до 5% от общего числа местных депутатов региона.

Отметим, что другого шанса отменить муниципальный фильтр в этом году уже не будет, потому что губернаторские кампании стартуют в ближайшие две-три недели. В большинстве регионов единственной партией, кандидат которой может набрать от 5% до 10% голосов местных депутатов, является «Единая Россия». В ряде субъектов, в том числе и в Свердловской области, ведутся кулуарные переговоры о едином кандидате от трех оппозиционных партий – СР, КПРФ и ЛДПР, однако их итог пока неизвестен.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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