Болельщики «Автомобилиста» снова раскрасят лед на арене в честь завершения сезона

Публикации за 18.05.17

Спустя три месяца после того, как ХК «Автомобилист» провел свой последний матч 2016/17, в клубе решили провести традиционную акцию в честь закрытия сезона. Болельщиков зовут раскрашивать лед.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе хоккейной команды, акция будет проходить в ближайшее воскресенье, 21 мая. Все желающие смогут прийти на домашнюю арену «Автомобилиста», взять краски (клуб закупил 50 литров) и кисти и оставить свое послание хоккеистам или нарисовать что-нибудь. Вечером того же дня лед, предварительно сфотографировав, растопят. «Самые интересные и яркие рисунки будут затем напечатаны в виде почтовых открыток, а победитель получит главный приз – именной свитер «Автомобилиста» нового сезона», – пообещали в клубе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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