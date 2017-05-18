Новые имена потенциальных посланцев в Совфед: Шептий и Рябцева / Официальное обнародование списка губернатора уже скоро

Публикации за 18.05.17

В свердловском истеблишменте продолжается обсуждение «тройки» кандидатур в Совет Федерации, с которой Евгений Куйвашев пойдет на сентябрьские выборы. Известно, что озвучить их он должен в июле. На сегодняшний день источники NDNews.ru называют двух вероятных претендентов на сенаторское кресло – это активистка ОНФ Жанна Рябцева и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Причем возможные вариации направлены на смену не только Эдуарда Росселя, как делегата губернатора, но и бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, который благополучно переизбрался в Совфед от заксо в сентябре прошлого года.

Напомним, информация о возможном попадании в губернаторский «шорт-лист» Жанны Рябцевой появилась на этой неделе. По некоторым данным, ее кандидатуру активно продвигают через администрацию президента: может даже состояться своего рода обмен – Рябцева и ОНФ на выборах губернатора Свердловской области публично поддержат кандидата от власти Евгения Куйвашева в ответ на любезность в виде представления Рябцевой в сенаторы. Однако, сама Жанна Рябцева в беседе с NDNews.ru заявила, что не комментирует подобные слухи, а решение по выдвижению кандидатов в Совфед принимает губернатор.

Наиболее вероятно и участие в «тройке» Виктора Шептия, поскольку он стал единственным «спарринг-партнером» Куйвашева на губернаторских праймериз «Единой России» – больше желающих не нашлось. Хотя сам политик решительно опровергает такую трактовку. «Евгений Владимирович предложит своих кандидатов в Совфед около 16 июля, не раньше. Никакой привязки к предварительному голосованию здесь нет», – заявил Шептий на брифинге политсовета СРО ЕР.

При этом есть версия, что Шептий может быть делегирован в верхнюю палату российского парламента от Заксобрания Свердловской области. В этом случае сенатору Аркадию Чернецкому придется досрочно сложить полномочия, поскольку он был выдвинут на этот пост свердловскими единороссами в сентябре 2016 года. Впрочем, такой сценарий развития события будет сильно зависеть от договоренностей. «Шептий точно войдет в тройку кандидатов в Совфед от Куйвашева. Дальше вопрос торга: уйдет ли Чернецкий, удастся ли уговорить Шептия уехать в Москву. Потому что его хотят отослать из области куда подальше», – указывает источник информагентства.

Разумеется, обнародование имен кандидатов в Совфед, может произойти только по результатам переговоров. Влиятельности Росселя и Чернецкого никто не отменял, и планы по их замене никак не могут быть реализованы без договоренностей. Особенно с учетом того, что на тот момент выборы у губернатора Куйвашева еще будут впереди.

Поэтому в публичном пространстве пока даже эксперты не готовы рассуждать о возможных кандидатурах. «Россель и Чернецкий – мастодонты и крупные лоббисты интересов Свердловской области. Не берусь рассуждать, какими будут новые лица в Совфеде, и будут ли они вообще. Думаю, Аркадию Чернецкому ничего не угрожает, он отработает свой срок до конца. А рассуждать сейчас про имена участников «списка губернатора» было бы некорректно по отношению к Эдуарду Росселю», – прокомментировал NDNews.ru политолог Александр Пирогов.

К слову, ранее среди возможных кандидатов на сенаторские места назывались секретарь Свердловского областного союза журналистов Александр Левин и спикер заксо Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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