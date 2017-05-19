Главный коммунальщик Белоярки срывает судебный процесс, ссылаясь на болезнь

Публикации за 19.05.17

В Белоярском районном суде вновь объявлен длительный перерыв в процессе по уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко. Причина – болезнь подсудимого.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судебное разбирательство началось осенью 2016 года. С тех пор заседания переносились, по меньшей мере, десять раз – из-за отпусков адвокатов, неявки свидетелей и плохого самочувствия обвиняемого. Последнее слушание состоялось 7 апреля. После этого возобновление процесса откладывали 4 раза. «Очередное заседание должно было состояться 17 мая, но этого не произошло, официальная причина – болезнь Прохоренко. Следующее заседание назначено на 1 июня. Соответствующее решение вынес судья Вячеслав Мамаев», – уточнили сегодня нашему агентству в судебной инстанции.

Сергея Прохоренко обвиняют по ст.290 ч.6 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). На данный момент в ходе судебного процесса успели допросить главных свидетелей обвинения – директора ООО «Универсалспецстрой» Андрея Олихвера, строившего по субподряду газовые котельные в поселках Белоярского ГО, а также директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александра Климкина, заключившего с администрацией Белоярки муниципальные контракты на модернизацию объектов ЖКХ.

Уголовное дело в отношении чиновника связано с сорванным отопительным сезоном в Белоярке в 2015 году. Выяснилось, что построенные котельные работать не могут, трубы проложили не того диаметра. Жители получили тепло в свои дома только в ноябре, из-за чего в муниципалитете ввели режим ЧС. По версии следствия, в 2014 году Прохоренко через посредника предложил фирме, занимающейся строительством газовых котельных, заключить муниципальный контракт по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Белоярского ГО. За свое содействие чиновник потребовал откат в 10% от цены контракта. Сделка состоялась, отдел капстроительства, газификации и ЖКХ администрации округа заключил контракт с данной фирмой на строительство газовой блочной котельной в селе Некрасово. Стоимость контракта составила свыше 9 млн рублей.

Это не первое уголовное дело в отношении белоярских чиновников. Ранее был осужден руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства местной администрации Сергей Вшивков. Чиновник обвинялся в превышении полномочий и халатности, повлекшей ущерб бюджету в 17 млн рублей. В апреле 2016 года по решению Белоярского суда ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности в течение 1 года. Но тут же денежное наказание с подсудимого сняли и освободили его в зале суда. В июне Свердловский областной суд, несмотря на протест прокуратуры, оставил это решение в силе.

Прокурор области Сергей Охлопков требовал от губернатора Евгения Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался. Более того, Юдин не отстранил от работы и находящегося под следствием Прохоренко, который вышел на работу 1 ноября 2016 года. К слову, сам Прохоренко в начале судебного процесса пожаловался на травлю и поступающие угрозы в его адрес. В частности, он заявляет, что слышал брошенные в его адрес из проезжавших машин фразы: «Мы тебя все равно посадим!».

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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