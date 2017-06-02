Прокурор потребовал посадить главного коммунальщика Белоярки на 10 лет / И оштрафовать на 210 миллионов

В Белоярском районном суде состоялись прения сторон по резонансному уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик городского округа Сергей Прохоренко. На этой стадии судебного процесса прокурор огласил свое решение о наказании для подсудимого.

«В прениях государственный обвинитель запросил для Прохоренко наказание в виде реального лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Также предложено назначить чиновнику штраф в размере 210 млн рублей (17-кратный размер взятки), лишить права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года», – сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Оглашение приговора в Белоярском районном суде состоится 5 июня.

Напомним, Сергея Прохоренко обвиняют по ст.290 ч.6 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В ходе судебного процесса допросили главных свидетелей обвинения – директора ООО «Универсалспецстрой» Андрея Олихвера, строившего по субподряду газовые котельные в поселках Белоярского ГО, а также директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александра Климкина, заключившего с администрацией Белоярки муниципальные контракты на модернизацию объектов ЖКХ.

Уголовное дело в отношении чиновника связано с сорванным отопительным сезоном в Белоярке в 2015 году. Выяснилось, что построенные котельные работать не могут, трубы проложили не того диаметра. Жители получили тепло в свои дома только в ноябре, из-за чего в муниципалитете ввели режим ЧС. По версии следствия, в 2014 году Прохоренко через посредника предложил фирме, занимающейся строительством газовых котельных, заключить муниципальный контракт по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Белоярского ГО. За свое содействие чиновник потребовал откат в 10% от цены контракта. Сделка состоялась, отдел капстроительства, газификации и ЖКХ администрации округа заключил контракт с данной фирмой на строительство газовой блочной котельной в селе Некрасово. Стоимость контракта составила свыше 9 млн рублей.

В октябре 2014 года глава Белоярского городского округа ввел режим ЧС в некоторых населенных пунктах. На основании постановления о введении ЧС, мэрия заключила еще два муниципальных контракта с той же фирмой, с которой были договоренности у Прохоренко. В частности, были заключены контракты на строительство газовой котельной в селе Бруснятское на сумму свыше 13 млн рублей, а также двух котельных в Черноусово и Логиново с такой же ценой контракта.

Также в материалах дела сказано, что с ноября по декабрь 2014 года более 33 млн рублей по оплате работ в рамках муниципальных контрактов были перечислены на счет фирмы-подрядчика.

В период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы подрядчика через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей.

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ директор фирмы-подрядчика и посредник, передававший деньги, были освобождены от уголовной ответственности, поскольку активно способствовали раскрытию и расследованию данного преступления.

Это не первое уголовное дело в отношении белоярских чиновников. Ранее был осужден руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства местной администрации Сергей Вшивков. Чиновник обвинялся в превышении полномочий и халатности, повлекшей ущерб бюджету в 17 млн рублей. В апреле 2016 года по решению Белоярского суда ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности в течение 1 года. Но тут же денежное наказание с подсудимого сняли и освободили его в зале суда. В июне Свердловский областной суд, несмотря на протест прокуратуры, оставил это решение в силе.

Прокурор области Сергей Охлопков требовал от губернатора Евгения Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался. Более того, Юдин не отстранил от работы и находящегося под следствием Прохоренко, который вышел на работу 1 ноября 2016 года. К слову, сам Прохоренко в начале судебного процесса пожаловался на травлю и поступающие угрозы в его адрес. В частности, он заявляет, что слышал брошенные в его адрес из проезжавших машин фразы: «Мы тебя все равно посадим!».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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